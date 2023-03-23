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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 08:45

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ilk mücadelesi olan Kasımpaşa maçında ağları havalandırarak sarı-kırmızılılara golle merhaba demişti. Galatasaray'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan yıldızla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın zarar etme ihtimali belirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ilk mücadelesi olan Kasımpaşa maçında ağları havalandırarak sarı-kırmızılılara golle merhaba demişti. Galatasaray'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan yıldızla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın zarar etme ihtimali belirdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirmişti.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...

Yılbaşından itibaren Roma'da ciddi bir kriz yaşayan ve takımdan ayrılmak isteyen 23 yaşındaki oyuncu, Roma'nın Milan'ın teklifini reddetmesi ve Premier Lig ekibi Bournemouth'a da kendisinin gitmek istememesiyle krizin boyutu artmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İMZAYI ATTI

Davranışları nedeniyle İtalyan ekibinde kadro dışı kalan Zaniolo için devre arasında büyük bir transfer taarruzu başlatan sarı-kırmızılılar, uzun uğraşlar sonucu yıldız ismi renklerine bağlamıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...

15 MİLYON BONSERVİS, 2 MİLYON 750 BİN MAAŞ

Roma'yla Zaniolo için 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılılar, bu miktarı 5 yılda ödeyecekti.

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