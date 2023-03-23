Giriş Tarihi: 23.03.2023 08:45
Güncelleme Tarihi: 23.03.2023
08:45
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Nicolo Zaniolo için gerçek ortaya çıktı! Galatasaray zarar edebilir...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, ilk mücadelesi olan Kasımpaşa maçında ağları havalandırarak sarı-kırmızılılara golle merhaba demişti. Galatasaray'la 4.5 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan yıldızla ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın zarar etme ihtimali belirdi. İşte tüm detaylar...