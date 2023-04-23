Giriş Tarihi: 23.04.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 17:57

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezona Okan Buruk yönetiminde inişli çıkışlı bir performans göstererek başladı. Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'nin düşüş yaşaması ve Aslan'ın müthiş bir reaksiyon göstererek 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması ile liderliğe yüksen sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona ve ara transfer dönemine de damga vuran transferlere imza atarak büyük ses getirmişti. Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Okan Buruk'un prensi olan yıldız oyuncu için İtalyan devi harekete geçti. Yıldız isim için yapılan teklif bile ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...