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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 17:52 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 17:57

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk'un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezona Okan Buruk yönetiminde inişli çıkışlı bir performans göstererek başladı. Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'nin düşüş yaşaması ve Aslan'ın müthiş bir reaksiyon göstererek 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması ile liderliğe yüksen sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona ve ara transfer dönemine de damga vuran transferlere imza atarak büyük ses getirmişti. Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Okan Buruk'un prensi olan yıldız oyuncu için İtalyan devi harekete geçti. Yıldız isim için yapılan teklif bile ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezona Okan Buruk yönetiminde inişli çıkışlı bir performans göstererek başladı. Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe'nin düşüş yaşaması ve Aslan'ın müthiş bir reaksiyon göstererek 14 maçlık bir galibiyet serisi yakalaması ile liderliğe yüksen sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona ve ara transfer dönemine de damga vuran transferlere imza atarak büyük ses getirmişti. Aslan'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve Okan Buruk'un prensi olan yıldız oyuncu için İtalyan devi harekete geçti. Yıldız isim için ödenecek rakam bile belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de en son Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Aslan, şampiyonluk yolunda doludizgin ilerlemeye devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Lig yarışını önde götüren sarı-kırmızılılarda, yeni sezon için de transfer çalışmaları da hız kesmiyor. Yeni sezonda da iddialı bir kadro kurmak isteyen Aslan, alternatifli bir liste üzerinden ilerliyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Yeni sezona; Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro Icardi, Juan Mata gibi birçok yıldızı katarak başlayan Cimbom, transferde büyük ses getirmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Okan Buruk’un prensi yuvadan uçuyor! Yapılan teklif bile belli oldu...

Ara transfer dönemini de hareketeli geçiren Aslan; ilk olarak Kaan Ayhan'ı, ardından Sam Adekugbe ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattığını açıklarken, Zaniolo transferi de büyük yankı uyandırmıştı.

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