Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra takımın yıldızlarına gelen tekliflerle de ilgilenen sarı-kırmızılılarda yıldız isim, Premier Lig ekiplerinin gündeminden düşmüyor. Kasımpaşa maçında başarılı futbolcuyu canlı izleyen Premier Lig ekibinden flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...