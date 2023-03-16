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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 15:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray'ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra takımın yıldızlarına gelen tekliflerle de ilgilenen sarı-kırmızılılarda yıldız isim, Premier Lig ekiplerinin gündeminden düşmüyor. Kasımpaşa maçında başarılı futbolcuyu canlı izleyen Premier Lig ekibinden flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından Galatasaray, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Kadrosunu güçlendirmenin yanı sıra takımın yıldızlarına gelen tekliflerle de ilgilenen sarı-kırmızılılarda yıldız isim, Premier Lig ekiplerinin gündeminden düşmüyor. Kasımpaşa maçında başarılı futbolcuyu canlı izleyen Premier Lig ekibinden flaş bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan lider Galatasaray, puan farkını koruma ve Fenerbahçe'nin olası kaybında açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...

Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, kadrosuna katacağı isimler kadar takımdan ayrılma ihtimali bulunan yıldızlarla ilgili de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...

Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo, Yunus Akgün gibi isimlere Avrupa ekiplerinin yoğun ilgisi bulunurken, transferde flaş gelişmeler yaşandı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig devleri Galatasaray’ın yıldızını paylaşamıyor! Kasımpaşa maçında izlediler, son karar...

MERTENS'E YENGE ENGELİ

Sarı-kırmızılılar, tecrübeli yıldız Dries Mertens'in 1 yıl daha forma giymesini istiyor ancak eşi Kat Kerkhofs, 35 yaşındaki futbolcunun emekli olmasını talep ediyor.

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