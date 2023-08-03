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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig'in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray'dan Zaha sonrası İngiltere'den ikinci bomba...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 13:08

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig'in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray'dan Zaha sonrası İngiltere'den ikinci bomba...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde tur atlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıklayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. PSG ile sözleşmesi sona eren stoper Sergio Ramos ile de görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın, İspanyol futbolcudan ikinci görüşme için randevu aldığı belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig’in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray’dan Zaha sonrası İngiltere’den ikinci bomba...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris'i 1-0 yenen ve 3. tura yükselen Galatasaray, transfer için yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig’in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray’dan Zaha sonrası İngiltere’den ikinci bomba...

KEREM'E 1 MİLYON EURO MAAŞ

Son olarak İstanbul'a getirdiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcunun maliyetini de açıkladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig’in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray’dan Zaha sonrası İngiltere’den ikinci bomba...

Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu için Bayer Leverkusen'e 3.7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig’in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray’dan Zaha sonrası İngiltere’den ikinci bomba...

Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, Kerem Demirbay'a senelik 1 milyon Euro maaş verecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig’in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray’dan Zaha sonrası İngiltere’den ikinci bomba...

NDOMBELE'YE İNANILMAZ TEKLİF

Kerem Demirbay'ın imzası sonrası Galatasaray, bir başka orta saha Tanguy Ndombele'yi de kadrosuna katmak üzere...

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