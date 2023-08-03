Giriş Tarihi: 03.08.2023 13:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
13:08
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Premier Lig'in yıldızına inanılmaz teklif! Galatasaray'dan Zaha sonrası İngiltere'den ikinci bomba...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde tur atlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıklayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. PSG ile sözleşmesi sona eren stoper Sergio Ramos ile de görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın, İspanyol futbolcudan ikinci görüşme için randevu aldığı belirtilmişti. Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, transferde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...