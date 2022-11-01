Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2022
15:30
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG'den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadrodan henüz istediği verimi alamamıştı. Hafta sonu Beşiktaş ile çok önemli bir derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir Icardi gelişmesi yaşanırken, sürpriz bir golcünün transferi için çalışmalar başladı. İşte tüm detaylar...