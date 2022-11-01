Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadrodan henüz istediği verimi alamamıştı. Hafta sonu Beşiktaş ile çok önemli bir derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir Icardi gelişmesi yaşanırken, sürpriz bir golcünün transferi için çalışmalar başladı. İşte tüm detaylar...