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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG'den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:30

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG'den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadrodan henüz istediği verimi alamamıştı. Hafta sonu Beşiktaş ile çok önemli bir derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir Icardi gelişmesi yaşanırken, sürpriz bir golcünün transferi için çalışmalar başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG’den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, sezon başında kurduğu iddialı kadrodan henüz istediği verimi alamamıştı. Hafta sonu Beşiktaş ile çok önemli bir derbiye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda flaş bir Icardi gelişmesi yaşanırken, sürpriz bir golcünün transferi için çalışmalar başladı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG’den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...

Galatasaray, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve dünyaca ünlü birçok ismi kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılıların en dikkat çeken hamlesi PSG'den kiralanan Mauro Icardi'ydi...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG’den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...

Arjantinli futbolcu, saha içinin yanı sıra boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile yaşadıklarıyla gündeme geliyordu. Yıldız futbolcunun bonservisini elinde bulunduran PSG'nin planı ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG’den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...

MILANO'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ

İtalyan basınında yer alan haberde Icardi'nin Milano'da daha önce satın aldığı eve sık sık gittiği ve bunun nedeninin transfer görüşmeleri olduğu ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: PSG’den olay Icardi kararı! Galatasaray yeni golcüsünü buldu, büyük sürpriz...

Haberin devamında PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un takımdan göndermek istediği 29 yaşındaki futbolcunun Inter ile görüştüğü belirtildi.

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