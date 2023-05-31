Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

Önümüzde bir maç daha var. Ona odaklanmamız gerekiyor. Bir derbi bu. Önce kazanmamız gerekiyor. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var." diye konuşmuştu.