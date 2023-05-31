Giriş Tarihi: 31.05.2023 14:39
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
14:39
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray'da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin üstün performanslarıyla Ankara'da hem 3 puana hem de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşarken, bir yandan da transfer gelişmelerine yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın yıldız ismine gelen olay teklif ortaya çıkarken, ayrılık ihtimali belirdi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...