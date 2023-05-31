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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray'da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 31.05.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 14:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray'da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin üstün performanslarıyla Ankara'da hem 3 puana hem de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşarken, bir yandan da transfer gelişmelerine yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın yıldız ismine gelen olay teklif ortaya çıkarken, ayrılık ihtimali belirdi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenen Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etti. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin üstün performanslarıyla Ankara'da hem 3 puana hem de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar büyük bir sevinç yaşarken, bir yandan da transfer gelişmelerine yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın yıldız ismine gelen olay teklif ortaya çıkarken, ayrılık ihtimali belirdi. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşan ve rakibini 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2022/23 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'nun üstün performansıyla rakibini farklı mağlup eden sarı-kırmızılılar, elde edilen zaferin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

"GALATASARAY'DA MUTLUYUM AMA..."

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Icardi, "Benim için çok özel bir yıldı. Buraya geldiğimde süre alıp goller atmak istiyordum. Hem hocamız hem Erden Bey çok yardımcı oldu. Bana gösterdikleri güvenle, benimle ilgilenmelerinden dolayı çok teşekkür ederim hepsine. Benim için harika bir sezon oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Şampiyonluk sonrası Galatasaray’da flaş ayrılık! Dünya devine gidecek, istenen rakam ortaya çıktı...

Önümüzde bir maç daha var. Ona odaklanmamız gerekiyor. Bir derbi bu. Önce kazanmamız gerekiyor. Sonra tatile gideceğim. Tatilden sonra göreceğiz. Şu anda başka bir kulüple kontratım var. Bununla ilgili görüşülmesi gerekiyor. Burada çok mutluyum ancak konuşulması gereken çok şey var." diye konuşmuştu.

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