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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yunus Akgün'ün yerine o isim...
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:52

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yunus Akgün'ün yerine o isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lİg'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayarak 23. zaferine ulaşan sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesi yüksek olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmaları için start verdi. Birçok bölge için alternatif oyuncu almak isteyen Aslan, Yunus Akgün'ün yerine de o ismi transfer listesine aldı ve düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Yunus Akgün’ün yerine o isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lİg'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayarak 23. zaferine ulaşan sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesi yüksek olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmaları için start verdi. Birçok bölge için alternatif oyuncu almak isteyen Aslan, Yunus Akgün'ün yerine de o ismi transfer listesine aldı ve düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Yunus Akgün’ün yerine o isim...

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon tamamladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Yunus Akgün’ün yerine o isim...

Bu şampiyonluk ile birlikte 23. zaferini elde etmiş olan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, teknik ekip ve futbolcuların morali üst seviyede olurken, yeni sezon içinde transfer çalışmaları başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Yunus Akgün’ün yerine o isim...

Birçok alana takviye yapmak isteyen ve alternatifi çok olan yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmanın planlarını yapan Aslan'da gündem bir yandan da iç transfer olmuş durumda.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Yunus Akgün’ün yerine o isim...

OKAN BURUK:ICARDI PARA İÇİN ARABİSTAN'A GİTMEZ

G.Saray'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk, bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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