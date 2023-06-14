Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:52

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'a geliyor! Yunus Akgün'ün yerine o isim...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lİg'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayarak 23. zaferine ulaşan sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro kalitesi yüksek olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer çalışmaları için start verdi. Birçok bölge için alternatif oyuncu almak isteyen Aslan, Yunus Akgün'ün yerine de o ismi transfer listesine aldı ve düğmeye bastı. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...