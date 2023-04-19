Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da yoğun mesai harcıyor. Galatasaray, taraftarların uzun zamandır beklediği imza için tüm anlaşmaları tamamladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...