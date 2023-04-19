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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 15:46

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da yoğun mesai harcıyor. Galatasaray, taraftarların uzun zamandır beklediği imza için tüm anlaşmaları tamamladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Şampiyonluk yolundaki kritik bir virajı kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da yoğun mesai harcıyor. Galatasaray, taraftarların uzun zamandır beklediği imza için tüm anlaşmaları tamamladı. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da keyifler yerinde.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

Zorlu virajı farklı skorla kayıpsız dönen sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarken, yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

KEREM'E DEV TALİP!

Birçok isimle görüşmeler yapan Galatasaray'da takımın yıldız isimleri, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde mutlu son! Taraftarın aylardır beklediği imza atılıyor...

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'ın yetkilileri, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı son maçta başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Nef Stadı'na gelmişti.

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