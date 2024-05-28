Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
11:28
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray'dan dev bonservis...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, dün müthiş bir kutlamayla kupasına kavuştu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu. İşte Barış Alper'e talip olan devler ve bonservis bedeli...