Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray'dan dev bonservis...
Giriş Tarihi: 28.05.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 11:28

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray'dan dev bonservis...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de 24. şampiyonluğuna uzanan Galatasaray, dün müthiş bir kutlamayla kupasına kavuştu. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için play-off oynayacak olan sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu. İşte Barış Alper'e talip olan devler ve bonservis bedeli...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray’dan dev bonservis...

Süper Lig'in 38. ve son haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçtaki galibiyetiyle şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, zaferini taraftarıyla kutladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray’dan dev bonservis...

GÖKYÜZÜNDE DRONLARLA IŞIK GÖSTERİSİ

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması büyük bir görsel şölene ev sahipliği yaptı. Stat içinde kurulan dev sahne etrafında beğeni toplayan bir ışık şovuna da imza atıldı. Erkek futbol takımının kazandığı kupaların törenine geçildiği sırada devreye dronlar girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray’dan dev bonservis...

Dronlar ile RAMS Park'ın üzerinde önce, "Şampiyon Galatasaray" ve "Tek büyük Galatasaray" yazıları oluşturuldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray’dan dev bonservis...

Ardından ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapan Mauro Icardi'nin figürü ve futbol topu çizildi. Son olarak da "Yer sarı, gök kırmızı" ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır" sloganları yazıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Barış Alper gidiyor! Galatasaray’dan dev bonservis...

ICARDİ'DEN DZEKO'YA GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, şampiyonluk kutlamasında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'ya gönderme yaptı.

SON DAKİKA