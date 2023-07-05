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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...
Giriş Tarihi: 05.07.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 07:07

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray'da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray hazırlıklarına başlarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadroya dahil edilecek isimler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, sezonun ilk transferini yıldız isimle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli yıldız ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte tüm ayrıntılar...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray hazırlıklarına başlarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadroya dahil edilecek isimler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, sezonun ilk transferini yıldız isimle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli yıldız ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, transfere dair dikkat çeken açıklamalar yapmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

Okan Buruk açıklamasında, "Geçen sezonki kadroyu korumamız bizim için büyük bir avantaj. Kiralık oyuncularımız döndü. Onlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Ayrılan arkadaşlarımız ve kiralıktan bize dönen arkadaşlarımız oldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

TRANSFERLER KAMPA YETİŞİR Mİ?

Galatasaray kadrosu güçlü bir şekilde devam edecek. Kampın başına transferin yetişip yetişmeyeceğini veya ne zaman sonuçlanacağını söylemek zor. Takımımızın kadrosuna güveniyoruz. Başkanımız ve Erden Bey'in yoğun bir çabası var.

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