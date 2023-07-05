Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Galatasaray’da ilk imza atılıyor! Yıldız ismin yeni adresi Florya...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak isteyen Galatasaray hazırlıklarına başlarken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, kadroya dahil edilecek isimler ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verirken, transferle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, sezonun ilk transferini yıldız isimle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli yıldız ve kulübüyle anlaşmaya vardı. İşte tüm ayrıntılar...