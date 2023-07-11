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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...
Giriş Tarihi: 11.07.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 11:51

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarının gelişini dört gözle beklediği Mauro Icardi'yle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar PSG ile olan pazarlıklarını son noktaya getirirken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Arjantinli forvetin gelmesini beklediklerini söylemişti. Bu gelişmenin sonrasında Galatasaray Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki forvetin İstanbul'a geliş tarihi açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarının gelişini dört gözle beklediği Mauro Icardi'yle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar PSG ile olan pazarlıklarını son noktaya getirirken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Arjantinli forvetin gelmesini beklediklerini söylemişti. Bu gelişmenin sonrasında Galatasaray Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki forvetin İstanbul'a geliş tarihi açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

Galatasaray taraftarının merakla beklediği Mauro Icardi transferinde sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

Arjantinli forvet ile 3+1 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla yıllık 10 milyon Euro maaş için anlaşmıştı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

KIRAN KIRANA PAZARLIK

İcardi sonrasında kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklar tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılar vites yükseltmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

İlk etapta 1 sezon kontratı kalan oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Fransız kulübü, sonrasında 15 milyon Euro'ya (429 milyon TL) kadar inmişti.

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