Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi transferinde mutlu son! Geliş tarihi açıklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray taraftarının gelişini dört gözle beklediği Mauro Icardi'yle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar PSG ile olan pazarlıklarını son noktaya getirirken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da Arjantinli forvetin gelmesini beklediklerini söylemişti. Bu gelişmenin sonrasında Galatasaray Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. 30 yaşındaki forvetin İstanbul'a geliş tarihi açıklandı. İşte tüm ayrıntılar...