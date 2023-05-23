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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi'de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 07:12 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 07:12

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi'de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da tüm konsantrasyon Ankaragücü maçına verildi. Ankara ekibini deplasmanda yenmesi halinde tarihinin 23. lig şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılıların en önemli gündemlerinden olan Mauro Icardi'da flaş gelişmeler yaşandı. Arjantinli golcüyle yapılan anlaşma açıklanırken, sözleşme detayları da belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi’de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da tüm konsantrasyon Ankaragücü maçına verildi. Ankara ekibini deplasmanda yenmesi halinde tarihinin 23. lig şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılıların en önemli gündemlerinden olan Mauro Icardi'da flaş gelişmeler yaşandı. Arjantinli golcüyle yapılan anlaşma açıklanırken, sözleşme detayları da belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi’de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasının en önemli konularından biri, Mauro Icardi'nin bonservisinin alınıp alınmayacağı...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi’de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

Son oynanan Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında attığı gollerle galibiyeti getiren İcardi, kulüp tarihine de iz bırakmayı başardı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi’de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

Drogba ve Falcao'nun geçmişte formasını giydiği G.Saray'da İcardi, gol sayısında efsaneleri yakaladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi’de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

8 AYDA 20 GOL

Drogba bir buçuk yıllık Türkiye macerasını 20 golle tamamlamıştı. Falcao da iki sezonluk Galatasaray kariyerinde toplam 20 kez ağları sarstı.

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