Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Icardi’de mutlu son! Anlaşma ve alacağı maaş açıklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da tüm konsantrasyon Ankaragücü maçına verildi. Ankara ekibini deplasmanda yenmesi halinde tarihinin 23. lig şampiyonluğunu ilan edecek Galatasaray'da bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılıların en önemli gündemlerinden olan Mauro Icardi'da flaş gelişmeler yaşandı. Arjantinli golcüyle yapılan anlaşma açıklanırken, sözleşme detayları da belli oldu. İşte tüm ayrıntılar...