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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...
Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 16:39

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde tıpkı geçen sezonki gibi yıldız isimlere yönelen ve Wilfried Zaha, Angelino ve Kerem Demirbay gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok... Mauro Icardi'nin de bonservisini alan Galatasaray, orta saha için de yoğun mesai harcıyor. Bu gelişmeler sonrası sarı-kırmızılılar, taraftarlarını mutlu edecek hamleyi yaptı. Galatasaray yönetiminin, haftalardır gösterdiği çaba sonuç verdi ve yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, taraftarlarını mutlu edecek hamleleri yapmak için dört koldan uğraş veriyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino ve Kerem Demirbay gibi hamlelerle taraftarlarını sevindiren sarı-kırmızılılar, orta saha ve hücum bölgesi için arayışlarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...

Birçok önemli isimle görüşmelerine devam eden Galatasaray, beklenen müjdeyi taraftarlarına verecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için Norwich City'nin inadını kırmış durumda...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...

Galatasaray, sezon biter bitmez başlayan pazarlık sürecinde, Norwich'le aradaki uçurumu neredeyse ortadan kaldırdı.

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