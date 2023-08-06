Giriş Tarihi: 06.08.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
16:39
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve transferde mutlu son! Galatasaray, haftalardır beklenen yıldız ismi bitiriyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde tıpkı geçen sezonki gibi yıldız isimlere yönelen ve Wilfried Zaha, Angelino ve Kerem Demirbay gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok... Mauro Icardi'nin de bonservisini alan Galatasaray, orta saha için de yoğun mesai harcıyor. Bu gelişmeler sonrası sarı-kırmızılılar, taraftarlarını mutlu edecek hamleyi yaptı. Galatasaray yönetiminin, haftalardır gösterdiği çaba sonuç verdi ve yıldız ismin transferinde mutlu sona ulaşıldı. İşte tüm ayrıntılar...