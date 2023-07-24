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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:51

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, son dönemin en büyük transfer çalımlarından birine imza attı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Wilfried Zaha'nın transferini bitirdi. İngiliz oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren ve Zaha'yı İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferindeki çok çarpıcı bir detay ortaya çıkarken, bu transfer sonrası SABAH Spor'un usta kalemi sarı-kırmızılılardan ayrılabilecek 2 oyuncuyu açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, son dönemin en büyük transfer çalımlarından birine imza attı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Wilfried Zaha'nın transferini bitirdi. İngiliz oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren ve Zaha'yı İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferindeki çok çarpıcı bir detay ortaya çıkarken, bu transfer sonrası SABAH Spor'un usta kalemi sarı-kırmızılılardan ayrılabilecek 2 oyuncuyu açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

Transfer piyasasında son yılların en büyük çalımını Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye attı. Daha transfer sezonu başlamadan adı sarı-lacivertliler ile anılan ve Fenerbahçe taraftarının ismini duyunca bile heyecandan ayağa kalktığı Wilfried Zaha, G.Saray'a imza attı. İşte tarihi çalımın SABAH SPOR farkıyla detayları...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

AĞABEYİ İLE GÖRÜŞÜP, NABIZ YOKLADI

Galatasaray, Fenerbahçe'nin 1.5 aydır peşinden koştuğu oyuncunun menajerliğini de yapan ağabeyi Herve Zaha ile ilk teması 20 gün önce kurdu. Bu görüşmede nabız yoklandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

TİMUR, LONDRA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe oyuncuya teklifini yapıp beklemeye geçerken Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile menajeri Herve Zaha, Londra'da bir araya geldi, dengeler de değişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

MENAJERİ 3 GÜN ÖNCE ÖZEL JETLE GELDİ

3 gün önce Wilfried Zaha'nın menajeri Herve Zaha, İstanbul'a davet edildi ve G.Saray Kulübü'nün kiraladığı özel jet ile Türkiye'ye geldi.

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