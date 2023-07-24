Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Wilfried Zaha transferi sonrası gidebilecek 2 isim açıklandı! Transferde olay detay, alacağı maaş ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray, son dönemin en büyük transfer çalımlarından birine imza attı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu Wilfried Zaha'nın transferini bitirdi. İngiliz oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren ve Zaha'yı İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. Wilfried Zaha'nın Galatasaray'a transferindeki çok çarpıcı bir detay ortaya çıkarken, bu transfer sonrası SABAH Spor'un usta kalemi sarı-kırmızılılardan ayrılabilecek 2 oyuncuyu açıkladı. İşte tüm ayrıntılar...