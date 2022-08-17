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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray'a geliyor! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" demişti...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 21:19

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray'a geliyor! "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum" demişti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 bölge için yoğun çalışmalar yapıyor. Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesihnde birçok oyuncu bulunuyor. Son olarak Cengiz Ünder ve Anthony Nwakaeme ile görüşmen ve transferlerde büyük yol kat eden Galatasaray, stoper için de Andreas Hanche-Olsen'le yakın temasta... Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlamak üzere. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklayan yıldız ismin transferini bitiriyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray’a geliyor! Fenerbahçe’de oynamak istiyorum demişti...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 bölge için yoğun çalışmalar yapıyor. Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesihnde birçok oyuncu bulunuyor. Son olarak Cengiz Ünder ve Anthony Nwakaeme ile görüşmen ve transferlerde büyük yol kat eden Galatasaray, stoper için de Andreas Hanche-Olsen'le yakın temasta... Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlamak üzere. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklayan yıldız ismin transferini bitiriyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray’a geliyor! Fenerbahçe’de oynamak istiyorum demişti...

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray’a geliyor! Fenerbahçe’de oynamak istiyorum demişti...

Stoper, kanat oyuncusu ve forvet için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda gündeme son olarak Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder gelmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray’a geliyor! Fenerbahçe’de oynamak istiyorum demişti...

"KISA SÜREDE BİTECEK" İDDİASI

Sarı-kırmızılıların Nwakaeme ile görüşmelerde büyük yol aldığı ve transferi kısa sürede resmileştireceği belirtilmişti.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yıldız isim Galatasaray’a geliyor! Fenerbahçe’de oynamak istiyorum demişti...

Cengiz Ünder için de satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Galatasaray, hem Marsilya'dan hem de Cengiz'den gelecek cevabı beklemeye koyulmuştu.

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