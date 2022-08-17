Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 bölge için yoğun çalışmalar yapıyor. Forvet, kanat ve stoper takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların listesihnde birçok oyuncu bulunuyor. Son olarak Cengiz Ünder ve Anthony Nwakaeme ile görüşmen ve transferlerde büyük yol kat eden Galatasaray, stoper için de Andreas Hanche-Olsen'le yakın temasta... Bu gelişmelerin ardından Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlamak üzere. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe'de oynamak istediğini açıklayan yıldız ismin transferini bitiriyor. İşte transfer haberinin ayrıntıları...