Giriş Tarihi: 27.05.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 13:10

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yunus Akgün geldiği gibi gidiyor! İşte yeni adresi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Seçime gidecek olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Aslan bir yandan arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor. Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen ve bu sezon Galatasaray'a dönen Yunus Akgün'e gelir gelmez bir talip çıktı. İtalyan devi, Yunus'u kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...