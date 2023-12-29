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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 09:33

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın imha planı! Yıldız isme şok...

Son dakika haberi: 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupayı 6 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, ezeli rakibini yenip 2023'ü zaferle kapatmanın peşinde... Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, en son 2014'te sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek müzesine götürdüğü kupayı tekrar almak istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da teknik adamları Okan Buruk ve İsmail Kartal, bu maç için imha planlarını hazırladı. İşte 10'ar maddede teknik adamların imha planı...

MEHMET ÖZCAN
Samet YÜKSEL
Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın imha planı! Yıldız isme şok...

Son dakika haberi: 2006'dan bu yana oynanan Süper Kupayı 6 kez ile en çok kazanan takım olan Galatasaray, ezeli rakibini yenip 2023'ü zaferle kapatmanın peşinde... Ligde liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, en son 2014'te sarı-kırmızılı rakibini mağlup ederek müzesine götürdüğü kupayı tekrar almak istiyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımın da teknik adamları Okan Buruk ve İsmail Kartal, bu maç için imha planlarını hazırladı. İşte 10'ar maddede teknik adamların imha planı...

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın imha planı! Yıldız isme şok...

10 MADDEDE FLORYA - KONTROL YOK HÜCUM VAR!

1- Suudi Arabistan'a kaybetmeden gitmek isteyen Galatasaray, Kadıköy'de bu yüzden kontrollü oyunu tercih etti.

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Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın imha planı! Yıldız isme şok...

2- Fenerbahçe ile deplasmanda berabere kalarak istediğini alan Galatasaray moralli olarak Süper Kupa'ya hazırlandı.

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın imha planı! Yıldız isme şok...

3- Okan Buruk, oyuncularına bir gün izin verdi ve takımını salı akşamı Florya'da topladı.

Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberi: İşte Okan Buruk ve İsmail Kartal’ın imha planı! Yıldız isme şok...

4- Fiziksel olarak yıpranan Ziyech (Kadroya alınmadı) ve İcardi haftayı aktif dinlenerek geçirdi.

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