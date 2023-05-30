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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! "Hesabını yönetim vermelidir" diyerek eleştirdi...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:53 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 13:10

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! "Hesabını yönetim vermelidir" diyerek eleştirdi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer yandan Fenerbahçe ise rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Kritik maçlar öncesi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! Hesabını yönetim vermelidir diyerek eleştirdi...

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Lider Galatasaray, rakibi Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde bugün şampiyonluğunu ilan edecek ve Fenerbahçe derbisine şampiyon unvanıyla çıkacak.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! Hesabını yönetim vermelidir diyerek eleştirdi...

Diğer yandan rakibin puan kaybetmesini bekleyecek olan Fenerbahçe aynı saatte Kadıköy'de Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın bu maçı kazanması ve Galatasaray'ın da puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk umudunu derbi maçına taşıyacak.

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Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! Hesabını yönetim vermelidir diyerek eleştirdi...

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan sordu, usta kalemler Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç ise çarpıcı yanıtlar verdi. Galatasaray ve Fenerbahçe için çarpıcı yorumlar yapan usta yazarlar, dikkat çeken analizlerde bulundu.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! Hesabını yönetim vermelidir diyerek eleştirdi...

SORU: Galatasaray, Ankara'da şampiyonluk için sahaya çıkacak. F.Bahçe ise Antalya'yı yenip rakibinin puan kaybını bekleyecek. Bu geceki maçlardan ne bekliyorsunuz?

LEVENT TÜZEMEN: YÜKSEK KONSANTRASYON

Galatasaraylı futbolcular bir 90 dakika sonunda şampiyon olacaklarını biliyor. Ankara'da yüksek konsantrasyonlu bir Galatasaray takımına tanık olacağız. Herkes sahada iki kişilik oynayacak ve hedefe ulaşmak için hiç bırakmadan mücadele edecektir. Sarı-kırmızılı oyuncular, Başkent'teki düelloyu kazanıp Fenerbahçe derbisine şampiyon olarak çıkmayı isteyeceklerdir.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! Hesabını yönetim vermelidir diyerek eleştirdi...

"FLORYA'YA ŞAMPİYON OLARAK DÖNECEKLERDİR"

Galatasaray'da bunu başaracak, bu sorumluluğu üstlenecek, kaliteli ve tecrübeli çok sayıda isim var. Ankaragücü sadece fizik güce dayalı top oynuyor ve güçlü bir taraftar grubuna sahip ama Galatasaraylı oyuncular da sezon başından beri içeride-dışarıda hep dolu tribünlere oynadılar. Seyirci baskısından etkilenmeyeceklerdir. Florya'ya şampiyon olarak döneceklerdir.

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