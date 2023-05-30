Giriş Tarihi: 30.05.2023 12:53
Güncelleme Tarihi: 30.05.2023
13:10
Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! "Hesabını yönetim vermelidir" diyerek eleştirdi...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etmesi halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer yandan Fenerbahçe ise rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Kritik maçlar öncesi SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...