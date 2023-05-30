Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe için bomba sözler! "Hesabını yönetim vermelidir" diyerek eleştirdi...

"FLORYA'YA ŞAMPİYON OLARAK DÖNECEKLERDİR"

Galatasaray'da bunu başaracak, bu sorumluluğu üstlenecek, kaliteli ve tecrübeli çok sayıda isim var. Ankaragücü sadece fizik güce dayalı top oynuyor ve güçlü bir taraftar grubuna sahip ama Galatasaraylı oyuncular da sezon başından beri içeride-dışarıda hep dolu tribünlere oynadılar. Seyirci baskısından etkilenmeyeceklerdir. Florya'ya şampiyon olarak döneceklerdir.

