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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 18.08.2022 21:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 21:16

Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul'a geldi...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor. PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için nabız yoklayan Sarı-kırmızılılar, transfer için resmi görüşmelere başladı. Galatasaray'a transferde rakip çıkarken sürpriz isim, transfer görüşmleri için Türkiye'ye geldi.

Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul’a geldi...

Son dakika haberi... Son olarak kadrosuna Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı katan Galatasaray, golcü transferinde hareketli günler geçiriyor.

Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul’a geldi...

Transferin hızlı takımı Galatasaray golcü transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar için ilk olarak Andrea Belotti ismi gündeme gelirken PSG'nin yıldızıyla anlaşma sağlanmak üzere.

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Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul’a geldi...

Sarı Kırmızılı ekip PSG'den ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi ile yakından ilgileniyor.

Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul’a geldi...

Geçen sezon Galatasaray eski başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos, sezon sonunda Paris Saint Germain ile anlaşmıştı.

Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul’a geldi...

Fransız ekibinin kadrosunda revizyona gitme kararı alan Fransız spor adamı, Galatasaray'ın Icardi'yle temas etmesinin ardından Sarı-Kırmızılılarla bu transfer için görüşme yapıyor.

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