Giriş Tarihi: 18.08.2022 21:11
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
21:16
Son dakika: Galatasaray yeni golcüsüne kavuşuyor! Transferde sürpriz gelişme: İstanbul'a geldi...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Transferin hareketli takımlarından Galatasaray, golcü transferi için arayışlarını sürdürüyor. PSG'nin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için nabız yoklayan Sarı-kırmızılılar, transfer için resmi görüşmelere başladı. Galatasaray'a transferde rakip çıkarken sürpriz isim, transfer görüşmleri için Türkiye'ye geldi.