Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:50
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
10:50
Son dakika: Galatasaray'a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan'a geri dönüyor
30 Nisan'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'a iki dünyaca ünlü takım talip oldu. Luis Campos'un
20 milyon Euro'nun altında satılmaması yönünde öneride bulunduğu Nelsson için ne kadar bonservis isteneceği ise merak konusu... Bu arada Galatasaray taraftarlarının bir an önce kadroda görmek istediği 3 futbolcu Sarı-Kırmızılı takıma dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...