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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan'a geri dönüyor
Giriş Tarihi: 28.04.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 10:50

Son dakika: Galatasaray'a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan'a geri dönüyor

30 Nisan'da yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri geliyor. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında 7 milyon Euro'ya transfer ettiği Victor Nelsson'a iki dünyaca ünlü takım talip oldu. Luis Campos'un
20 milyon Euro'nun altında satılmaması yönünde öneride bulunduğu Nelsson için ne kadar bonservis isteneceği ise merak konusu... Bu arada Galatasaray taraftarlarının bir an önce kadroda görmek istediği 3 futbolcu Sarı-Kırmızılı takıma dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

UĞUR ÇEM
Son dakika: Galatasaray’a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan’a geri dönüyor
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Son dakika: Galatasaray’a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan’a geri dönüyor

Galatasaray'a sezon başında gelen Danimarkalı stoper Victor Nelsson, partneri Marcao ile birlikte defansın vazgeçilmezi haline gelirken yaklaşan yaz transferi için de şimdiden Avrupa'da gözde isimlerden biri oldu.

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Son dakika: Galatasaray’a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan’a geri dönüyor

Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Nelsson, özellikle Avrupa Ligi'nde yakaladığı başarıyla önemli takımların dikkatini çekmeyi başardı. Bu kulüpler ise İtalya'dan Milan ve İspanya'dan Sevilla...

Son dakika: Galatasaray’a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan’a geri dönüyor

SEÇİM SONRASI TEKLİF GELECEK

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarını takip eden iki kulübün scoutları, 23 yaşındaki stoper için olumlu görüş bildirdi.

Son dakika: Galatasaray’a Nelsson piyangosu! Dünya devleri onu istiyor | 3 isim Aslan’a geri dönüyor

Bunun üzerine iki kulübün, Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçtiği öğrenildi.

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