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Haberler Galeri SON DAKİKA! Galatasaray'da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk'tan flaş karar...
Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 12:45

SON DAKİKA! Galatasaray'da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk'tan flaş karar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Liderliğini sürdüren Cimbom'da yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'i zirvede tamamlaması halinde, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında eleme maçlarına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, gruplara kalmayı hedefliyor. Bunun için transfer planlaması şimdiden yapıldı. İşte flaş hamlelerini detayları ve takımdan ayrılacak olan oyuncular...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA! Galatasaray’da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk’tan flaş karar...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak isteyen Cimbom'da tek hedef 3 puan.

SON DAKİKA! Galatasaray’da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk’tan flaş karar...

ICARDI KULÜBEDE KALACAK

Galatasaray'ın Alanyaspor maçında kasığında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan Mauro İcardi ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

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SON DAKİKA! Galatasaray’da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk’tan flaş karar...

Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da, İcardi'nin sol arka adalesinde orta düzey zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin yapıldığı bildirildi.

SON DAKİKA! Galatasaray’da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk’tan flaş karar...

Arjantinli santrforun, yarın oynanacak müsabakada yedek kulübesinde bekleyeceği öğrenildi. Dünkü idmanda, İtalyan oyuncu Zaniolo'nun forvette denendiği aktarıldı.

SON DAKİKA! Galatasaray’da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk’tan flaş karar...

TEK DÜŞÜNCE KARAGÜMRÜK

Galatasaray'a şampiyonluk için kalan 7 maçında 5 galibiyet,1 beraberlik, 1 yenilgi alması yetiyor. Taraftarlar matematik hesaplarına başlasa da Florya'da sadece Karagümrük maçı konuşuluyor.

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