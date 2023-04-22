Giriş Tarihi: 22.04.2023 12:41
Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
12:45
SON DAKİKA! Galatasaray'da 5 oyuncunun bileti kesildi! Okan Buruk'tan flaş karar...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Liderliğini sürdüren Cimbom'da yeni sezon için hareketlilik yaşanıyor. Süper Lig'i zirvede tamamlaması halinde, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında eleme maçlarına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, gruplara kalmayı hedefliyor. Bunun için transfer planlaması şimdiden yapıldı. İşte flaş hamlelerini detayları ve takımdan ayrılacak olan oyuncular...