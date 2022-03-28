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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden
Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 09:36

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi başarısızlıkla sonuçlandı. Yapılan kongrede yönetim, mail açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Sabaha kadar süren kongrede seçim kararı alındı ve Galatasaray çok adaylı bir seçime gidecek. Peki Burak Elmas yönetimi neden başarısız oldu? İşte Burak Elmas'ı seçime götüren 9 neden...

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Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi, yapılan kongre sonucunda ibra edilmedi. Mali yönden ibra edilen yönetim, idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. 'Hakkınızı helal edin' diyerek konuşmasını bitiren Burak Elmas, yapılacak yeni seçimde aday olamayacak. Galatasaray'da çok adaylı bir seçim yapması bekleniyor.

Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Murat Özbostan, kongrede yaşananları ve yönetiminin ibra edilmeme sebeplerini yazdı. İşte o çarpıcı sözler...

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Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

BÜLENT TİMURLENK: KENDİM ETTİM KENDİM BULDUM

Son 12 yıldaki başkanlardan sonra 50 yaşındaki Burak Elmas, yeni ekonomiye, teknolojiye, futbol endüstrisine yaşça daha yakın biri olarak Galatasaray için bir talih olabilirdi. Çok net; olamadı.

Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

3 yıllık proje diye yola çıkıp hocanızla yolları ayırıyorsanız, daha 3 ayda iki yöneticiniz istifa ediyorsa, iletişimden sorumlu yöneticiniz susuyor, çok tecrübeli iletişim direktörünüz istifa ediyorsa, Galatasaray ve spor ekonomisiyle bir yakınlığı olmayan kişiyi kulübe CEO yapıyorsanız, yönetiminizde ve Galatasaray camiasında onca akıl ve tecrübe varken dışarıdan danışman ve iletişimci buluyorsanız, anlaştığınızı söylediğiniz sponsorlar ortalıkta yoksa, Gedson Fernandes'i ezeli rakibinize kaptırıp proje dediğiniz takıma Gomis ve Semih gibi "gençleri" transfer ediyorsanız, anlaştığınız hocanın ismini söylemek yerine onu Guardiola'nın yardımcısı diye takdim ediyorsanız, federasyon nezdinde kulübünüzün haklarını aramış gibi yapıp arayamıyorsanız, başkanı olduğunuz kulübün futbol ve diğer tüm şubeleri de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalmışsa sizin şarkınız bellidir: Kendim ettim, kendim buldum.

Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

LEVENT TÜZEMEN: "SEÇİM KARARINI ALSA İBRA EDİLİRDİ"

G.Saray, tarihinin en kalabalık kongresini yaşadı, insanlar eve bile gitmedi. Burak Elmas, G.Saray'ın büyükleri ile yaptığı sohbetlerde "Seçime git" tavsiyesini kabul etmedi, ibra olmayacağını bile bile 'seçime gidiyorum' demeyerek insanların sabaha kadar eziyet yaşamasına neden oldu.

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