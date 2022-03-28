Son dakika: Galatasaray’da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden

3 yıllık proje diye yola çıkıp hocanızla yolları ayırıyorsanız, daha 3 ayda iki yöneticiniz istifa ediyorsa, iletişimden sorumlu yöneticiniz susuyor, çok tecrübeli iletişim direktörünüz istifa ediyorsa, Galatasaray ve spor ekonomisiyle bir yakınlığı olmayan kişiyi kulübe CEO yapıyorsanız, yönetiminizde ve Galatasaray camiasında onca akıl ve tecrübe varken dışarıdan danışman ve iletişimci buluyorsanız, anlaştığınızı söylediğiniz sponsorlar ortalıkta yoksa, Gedson Fernandes'i ezeli rakibinize kaptırıp proje dediğiniz takıma Gomis ve Semih gibi "gençleri" transfer ediyorsanız, anlaştığınız hocanın ismini söylemek yerine onu Guardiola'nın yardımcısı diye takdim ediyorsanız, federasyon nezdinde kulübünüzün haklarını aramış gibi yapıp arayamıyorsanız, başkanı olduğunuz kulübün futbol ve diğer tüm şubeleri de şampiyonluk yarışının çok uzağında kalmışsa sizin şarkınız bellidir: Kendim ettim, kendim buldum.