Giriş Tarihi: 28.03.2022 09:18
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
09:36
Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas depremi! İşte seçime götüren 9 neden
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi başarısızlıkla sonuçlandı. Yapılan kongrede yönetim, mail açıdan ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Sabaha kadar süren kongrede seçim kararı alındı ve Galatasaray çok adaylı bir seçime gidecek. Peki Burak Elmas yönetimi neden başarısız oldu? İşte Burak Elmas'ı seçime götüren 9 neden...