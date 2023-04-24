Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
09:20
SON DAKİKA! Galatasaray'da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek'in sözlerine yanıt...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de lider Galatasaray evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı ve zorlu maçtan puan kaybıyla ayrıldı. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Bafetimbi Gomis'in kadro dışı kalması ve Okan Buruk ve Dursun Özbek'in oynucuyla ilgili açıklamaları krizin olduğunu ortaya çıkardı. Açıklamaların ardından Gomis de iddialara yanıt verdi. İşte krizin perde arkası...