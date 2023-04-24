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Haberler Galeri SON DAKİKA! Galatasaray'da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek'in sözlerine yanıt...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 09:20

SON DAKİKA! Galatasaray'da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek'in sözlerine yanıt...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de lider Galatasaray evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı ve zorlu maçtan puan kaybıyla ayrıldı. Maça damga vuran olaylardan bir tanesi de Bafetimbi Gomis'in kadro dışı kalması ve Okan Buruk ve Dursun Özbek'in oynucuyla ilgili açıklamaları krizin olduğunu ortaya çıkardı. Açıklamaların ardından Gomis de iddialara yanıt verdi. İşte krizin perde arkası...

SON DAKİKA! Galatasaray’da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek’in sözlerine yanıt...

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği kırmızı-siyahlı takım ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybetti. Galatasaray'ın sahasındaki 10 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

SON DAKİKA! Galatasaray’da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek’in sözlerine yanıt...

İSTANBUL TAKIMLARINA İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray 3-3 Fatih Karagümrük | Okan Buruk: "Gomis bundan sonra oynamak istemediğini söyledi" | Video

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SON DAKİKA! Galatasaray’da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek’in sözlerine yanıt...

BU SEZON İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.

SON DAKİKA! Galatasaray’da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek’in sözlerine yanıt...

G.SARAY'DA GOMİS KRİZİ PATLAK VERDİ

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis krizi patlak verdi. Bu sezon attığı kritik gollerle dikkat çeken Gomis, Karagümrük maçının kadrosuna alınmadı. Ağrıları sebebiyle kadroya alınmadığı iddia edilen Gomis için Okan Buruk ve Dursun Özbek'ten çok çarpıcı açıklamalar geldi ve oyuncunun oynamak istemediği ifade edildi.

SON DAKİKA! Galatasaray’da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek’in sözlerine yanıt...

"GOMİS OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ İFADE ETTİ"

Bafetimbi Gomis'in kalan lig maçlarında oynamak istemediğini belirten Okan Buruk, "Gomis, perşembe günü antrenman öncesi bana geldi, bundan sonra oynamak istemediğini söyledi. Genel olarak daha az süre bulduğu için bundan sonra Galatasaray forması giyip, oynamak istemediğini ifade etti. Onu çok seven, değer veren biri olarak, takım içerisinde önemli bir rolü alan biri olarak ona söylediğim, ona takımın ihtiyacı olduğu, son 7 maçta bizlerin ona ihtiyacı olduğunu, onun Galatasaray içerisinde değerli olduğunu tekrar hatırlatmak istedim. Kendisi için bunu gurur meselesi olduğunu, bundan sonra oynamak istemediğini tekrar söyledi.

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