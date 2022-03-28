Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edildi ancak idari yönden ibra edilmedi. Özellikle Fatih Terim'in gönderilmesiyle başlayan kriz sonrası sarı kırmızılı kulüp seçime gidiyor. Peki Burak Elmas'ın yerine kimler aday olacak? Yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, Fatih Terim'in de yeniden dönüp dönmeyeceği merak konusu... İşte Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim detayı...