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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:40 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:45

Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi mali yönden ibra edildi ancak idari yönden ibra edilmedi. Özellikle Fatih Terim'in gönderilmesiyle başlayan kriz sonrası sarı kırmızılı kulüp seçime gidiyor. Peki Burak Elmas'ın yerine kimler aday olacak? Yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, Fatih Terim'in de yeniden dönüp dönmeyeceği merak konusu... İşte Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

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Son dakika: Galatasaray’da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

Galatasaray'ın 26 Mart sabahı başlayan Yıllık Olağan Genel Kurulu bir gün sürdü ve 27 Mart sabahı Burak Elmas dönemine son verecek karar ortaya çıktı: İdari İbrasızlık!

Son dakika: Galatasaray’da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

Kırmızı renkli oy pusulasıyla girdiği 19 Haziran'daki seçimde 1541 oyla başkan olan Elmas'ı 801 üye Mali Kongre'de seçtikleri kırmızı renkli kartlarla idari açıdan aklamayarak koltuktan indirdi. İşte Başkan Burak Elmas'ın ibrasızlıkla karşılaşmasının temel nedenleri:

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Son dakika: Galatasaray’da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

SPONSORLAR KAYIP, YOL ARKADAŞLARI YOK!

15. sıradaki futbol takımının başını çektiği tüm şubelerdeki sportif başarısızlık yönetimi hırpaladı...
Fatih Terim'in görevine son verilmesi ve Domenec Torrent tercihi.
Camiada herkesin istifasını beklediği yönetici Işıtan Gün'ün görevine devam etmesi ve başkana yakınlığı...
Seçim öncesi Başkan Elmas'ın verdiği vaatleri yerine getirmemesi (40 milyon dolar kasa kolaylığı ve 100 milyon dolar yabancı kaynaklı stat sponsorluğu)

Son dakika: Galatasaray’da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile olan samimiyeti ve birlikte hareket etmesi.
Duayenlerin 'bir an önce erken seçime git' tavsiyesini dikkate almaması.
Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmemesi ve bu süreçte yaşananlar...

Son dakika: Galatasaray’da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...

Kulübün haklarını TFF'ye karşı savunamaması, kulübün yıpranması.
Seçimi birlikte kazandığı yol arkadaşlarının büyük bölümünü 9 ayda kaybetmesi.

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