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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...
Giriş Tarihi: 01.01.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 12:36

Son dakika: Galatasaray'da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, eski oyuncusunu yeniden gündemine aldı. Bu arada Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nun bonservisini isteyen Galatasaray'a net cevap gelirken, Diagne'nin West Bromwich'e kiralandığı dönemle ilgili olarak ise ödenen fahiş komisyon sebebiyle soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, eski oyuncusunu yeniden gündemine aldı. Bu arada Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nun bonservisini isteyen Galatasaray'a net cevap gelirken, Diagne'nin West Bromwich'e kiralandığı dönemle ilgili olarak ise ödenen fahiş komisyon sebebiyle soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Galatasaray'da Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı.

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Son dakika: Galatasaray’da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi.

Son dakika: Galatasaray’da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi.

Son dakika: Galatasaray’da kaleci operasyonu! Halil Dervişoğlu ve Mbaye Diagne...

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak.

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