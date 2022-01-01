Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Muslera'nın sakatlığı, İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası kaleci transferi yapmak isteyen Galatasaray, eski oyuncusunu yeniden gündemine aldı. Bu arada Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nun bonservisini isteyen Galatasaray'a net cevap gelirken, Diagne'nin West Bromwich'e kiralandığı dönemle ilgili olarak ise ödenen fahiş komisyon sebebiyle soruşturma başlatıldı. İşte son dakika haberinin detayları... Galatasaray'da Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi. Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak. Forvet arkası pozisyonda daha rahat eden Halil, Galatasaray'da 8.5 milyon TL garanti ücretiyle en fazla kazanan yerli konumunda. DIAGNE İÇİN 195 BİN EURO'LUK SORUŞTURMA Geçen sezonun ortasında West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin Euro ödendiği ortaya çıktı. %10'u 77 bin Euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı. KALEYE SİNAN BOLAT TAKVİYESİ Fatih Öztürk'ü Adana Demirspor'a göndermeye hazırlanan Galatasaray'da İsmail Çipe güven vermiyor ve yerli kaleci arayışı tam gaz devam ediyor. Giresun'a kiraladığı Okan Kocuk için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı kulüp, eski kalecisi Sinan Bolat'ı gündemine aldı. Futbol kariyerini altyapısını aldığı Belçika'da başarıyla sürdüren Sinan'ın, kulübü Gent'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 33 yaşındaki 1 numara, Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor ve devre arasında bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeden Sinan'ı ocak ayında kadrosuna katmaya çalışacak. Fatih Terim'le daha önce A Milli Takım'da çalışan Sinan, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Çifte kupalı şampiyonluğun geldiği Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan 1988 doğumlu eldiven, tecrübesiyle güven veriyor.