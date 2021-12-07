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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:10

Son dakika: Galatasaray'da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

Ligde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, Perşembe günü grup liderliği için Lazio karşısına çıkacak. Grupta namağlup olan Galatasaray'da santrfor bilmecesi devam ediyor. Büyük umutlarla transfer edilen Mostafa Mohamed'in transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, oyuncudan vaz mı geçti? SABAH Spor yazarları, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisinden vazgeçmek istediğini ifade ederek çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Mostafa Mohamed sorununa ilişkin yorumlar ve Lazio maçının analizi...

Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri olan Galatasaray, perşembe günü Lazio ile kritik bir maç oynayacak. Grup liderliğini bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı takımın 11'i merak ediliyor. Cicaldau'nun koronavirüse yakalanması orta sahayı nasıl etkileyecek? Diğer yandan Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisinden vazgeçmek istediği yönünde iddialar gündeme geldi. SABAH Spor yazarları, Lazio maçı öncesi Mostafa Mohamed hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

"AVRUPALI ASLAN LAZİO'YU DEVİRİR"

Murat Özbostan - SORU: G.Saray'ın Lazio karşısında şansını nasıl görüyorsunuz? Ligi kenara bırakan Aslan, Avrupa'da nereye kadar gider?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ın ligi ıskaladığını düşünmüyorum. Avrupa ile lig arasındaki en büyük fark oyun anlayışı. Terim, Avrupa'da yenilmezliği getiren sistemi nedense Türkiye'de uygulamamakta direniyor. Eğer Avrupa'da başarılı olan sistem Türkiye'de de sahne alsaydı, G.Saray bu kadar çok puan kaybetmezdi.

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Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

G.Saray, Lazio'ya karşı gruptan çıkmış olarak oynayacak. İtalyan takımlarıyla deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak Marsilya ve Lokomotiv deplasmanlarında sergilenen kompakt futbol anlayışı puan ve puanlar getirdi. Bu oyuna alışkın oyuncuların Lazio'ya da aynı direnci göstereceğini düşünüyorum.

Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

"İYİ BİR KONTRATAK TAKIMI OLDULAR"

GÜRCAN BİLGİÇ: Fatih hoca, grup birinciliğinin öneminin altını çizerken, Şampiyonlar Ligi'nden gelen rakiplerle karşılaşmayacaklarını belirtti. Şu anda istediklerini elde ettiler.

Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

İyi bir kontratak takımı oldular. Avrupa kulvarındaki rakipler kaleye otobüs çekmiyor. Bu nedenle tarzlarına en uygun ortamı da buluyorlar. Yine de kura şansı, futbolun çok önünde bu etapta.

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