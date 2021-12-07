Son dakika: Galatasaray’da Mostafa Mohamed depremi! Fatih Terim üzerini mi çizdi?

Ligde 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, Perşembe günü grup liderliği için Lazio karşısına çıkacak. Grupta namağlup olan Galatasaray'da santrfor bilmecesi devam ediyor. Büyük umutlarla transfer edilen Mostafa Mohamed'in transferi konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, oyuncudan vaz mı geçti? SABAH Spor yazarları, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisinden vazgeçmek istediğini ifade ederek çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Mostafa Mohamed sorununa ilişkin yorumlar ve Lazio maçının analizi...