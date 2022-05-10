Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:30

Son dakika: Galatasaray'da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olacak olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Bir yandan yapılacak olan seçime hazırlanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yönetimin belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürerken, iki yıldızın transferi için düğmeye basıldı. Diğer taraftan da Cimbom'da sezon sonu 8 isimle yollar ayrılacak. İşte Galatasaray'da büyük operasyona dair tüm detaylar...