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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:28 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:30

Son dakika: Galatasaray'da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olacak olan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Bir yandan yapılacak olan seçime hazırlanan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yönetimin belirsizliğine rağmen oyuncu arayışları sürerken, iki yıldızın transferi için düğmeye basıldı. Diğer taraftan da Cimbom'da sezon sonu 8 isimle yollar ayrılacak. İşte Galatasaray'da büyük operasyona dair tüm detaylar...

Son dakika: Galatasaray’da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçirerek şampiyonluğun uzağında kalan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika: Galatasaray’da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılılar bitime 2 hafta kala topladığı 48 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray’da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Süper Lig'in aksine UEFA Avrupa Ligi'nde tam tersi bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

Son dakika: Galatasaray’da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Galatasaray, son 16 turunda İspanyol devi Barcelona'ya elendi.

Son dakika: Galatasaray’da operasyon başlıyor! 8 ayrılık 2 transfer

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Spor Toto 1. Lig ekibi Denizlispor'a penaltılarla mağlup olarak kupaya veda etmişti.

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