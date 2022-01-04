Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sular ısınıyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'den teknik kadrosunu yenilemesini istedi. Konu Florya'da çok rahatsızlık yarattı. Transfer dönemi için Terim'e söz verilmedi. Yönetimde çoğunluk "Ne gerek var transfere" dedi. Terim'in ekibinden transfer yetkisi alındı. Bu işlere Başkan Elmas ve onun belirleyeceği isimler bakacak İkinci yarı ve Avrupa'daki gidişat Fatih Terim'in durumunu belli edecek. Peki Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında neler yaşandı? İşte yaşananların perde arkası...