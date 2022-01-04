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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 09:18 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 09:25

Son dakika: Galatasaray'da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

Son dakika haberleri: Galatasaray'da sular ısınıyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'den teknik kadrosunu yenilemesini istedi. Konu Florya'da çok rahatsızlık yarattı. Transfer dönemi için Terim'e söz verilmedi. Yönetimde çoğunluk "Ne gerek var transfere" dedi. Terim'in ekibinden transfer yetkisi alındı. Bu işlere Başkan Elmas ve onun belirleyeceği isimler bakacak İkinci yarı ve Avrupa'daki gidişat Fatih Terim'in durumunu belli edecek. Peki Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasında neler yaşandı? İşte yaşananların perde arkası...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki gerçekleşen ve gergin geçen toplantıda neler konuşuldu? Görüş ayrılıkları neden oluştu? Galatasaray'ın yeni yılı görmeden Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atması, Avrupa'daki başarıyı bir anda unutturdu. Camiada eleştiri okları, teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Yöneticiler toplantılarda memnuniyetsizliklerini Başkan Burak Elmas'a iletti.

Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

Elmas'ın ajandasında 'hoca değişikliği' yazmıyor ama sarı-kırmızılı kulüpte sıkıntılı günler yaşanıyor. İşte Aslantepe-Florya hattındaki sorunların A'dan Z'ye özeti:

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Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

Sezon başında Fatih Terim'in isteği doğrultusunda 25 milyon Euro harcandı ve 11 oyuncu kadroya katıldı. Assunçao hariç listenin üst sırasında yazan isimler transfer edildi. Avrupa'da sonuç veren gençlik operasyonunun ligde karşılığı olmadı.

Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

TEKNİK HEYET YETERSİZ KALDI

Fatih Terim'in cezalı olduğu periyotta yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan yetersiz kaldı. Teknik heyetten memnun olmayan Burak Elmas, Bülent Bayraktar'ın danışman olarak dönmesini sağladı.

Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

BURAK ELMAS TALEPLERİNE OLUMLU GERİ DÖNÜŞ ALMADI

Burak Elmas, hocasına ekibini değiştirmesini önerdi ancak olumlu geri dönüş alamadı. Başkan'ın Florya'da beklediği operasyonu hayata geçiremeyen Bayraktar da görevini bıraktı.

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