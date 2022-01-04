Son dakika: Galatasaray’da sular ısındı! İşte Burak Elmas ve Fatih Terim gerginliğinin perde arkası... Terim istifa mı edecek?

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim arasındaki gerçekleşen ve gergin geçen toplantıda neler konuşuldu? Görüş ayrılıkları neden oluştu? Galatasaray'ın yeni yılı görmeden Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'na havlu atması, Avrupa'daki başarıyı bir anda unutturdu. Camiada eleştiri okları, teknik direktör Fatih Terim'e çevrildi. Yöneticiler toplantılarda memnuniyetsizliklerini Başkan Burak Elmas'a iletti.