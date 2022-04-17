"OKAN BURUK DAHİL..."

Öztürk, "Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz." sözlerini konuşmasına ekledi. Yerli teknik adam adaylarından birinin Fatih Terim olup olmayacağı üzerine Öztürk, "Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor." cevabını verdi.