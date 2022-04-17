Giriş Tarihi: 17.04.2022 10:11
Güncelleme Tarihi: 17.04.2022
10:23
Son dakika: Galatasaray'da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi sonrası yeni seçime gidilecek. Galatasaray'da yeni yönetim sonrası Domenec Torrent'in yerine yeni isim gelecek. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun görüştüğü hoca ortaya çıktı. Okan Buruk ve Nuri Şahin iddiaları sonrası ortaya çıkan o isim...