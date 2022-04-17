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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...
Giriş Tarihi: 17.04.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 10:23

Son dakika: Galatasaray'da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon ligde hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi sonrası yeni seçime gidilecek. Galatasaray'da yeni yönetim sonrası Domenec Torrent'in yerine yeni isim gelecek. Adaylardan Eşref Hamamcıoğlu'nun görüştüğü hoca ortaya çıktı. Okan Buruk ve Nuri Şahin iddiaları sonrası ortaya çıkan o isim...

SUAT UMURHAN
Son dakika: Galatasaray’da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratarak alt sıralarda yer alan Galatasaray 30 Nisan'da yeni bir seçime gidiyor. İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi sportif başarısızlıklarla sonuçlandı.

Son dakika: Galatasaray’da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

YENİ YÖNETİM TORRENT İLE ÇALIŞMAYACAK

Fatih Terim sonrası göreve getirilen İspanyol teknik adam Domenec Torrent de gösterdiği performansla eleştiri almaya devam ediyor. Seçim sonrası yeni gelecek yönetim yeni bir hocayla çalışacağını açıkladı.

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Son dakika: Galatasaray’da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

Adaylardan Metin Öztürk, seçilmesi halinde yerli bir hocayla çalışmak istediklerini dile getirdi. Metin Öztürk Nuri Şahin ve Okan Buruk sorularına yanıt vererek yeni hocayla ilgili ipuçları da verdi.

Son dakika: Galatasaray’da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

"OKAN BURUK DAHİL..."

Öztürk, "Okan Buruk dahil birçok hoca adayı var. Sürprizle gelmiyoruz. Planlı ve programlı geliyoruz." sözlerini konuşmasına ekledi. Yerli teknik adam adaylarından birinin Fatih Terim olup olmayacağı üzerine Öztürk, "Fatih Hocamızı çok seviyoruz ama Fatih Hocayı bir rahat bırakmamız, yeni Fatih Hocalar bulmamız gerekiyor." cevabını verdi.

Son dakika: Galatasaray’da yeni hocanın ismi ortaya çıktı! Okan Buruk sonrası...

HOCA ADAYLARI NETLEŞMEYE BAŞLADI

Son seçimde küçük bir farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun ise hoca adayları netleşmeye başladı. Yabancı bir hoca getirmek istediklerini dile getiren Hamamcoğlu'nun hoca adayları da ortaya çıktı.

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