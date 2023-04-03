G.SARAY HAFTAYI AVANTAJLI KAPATTI

Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Konyaspor ile mağlubiyet serisi sona eren Galatasaray yeniden galip gelmesini bildi.