Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
11:56
Son dakika haberleri: Galatasaray'a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Konyaspor maçında galibiyet serisi sona Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ikinci yarıda Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Zorlu maç sonrası 3 puanı alana sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olmasından sonra liderliğini pekiştirdi. Maç sonrası Okan Buruk ve takıma büyük bir ödeme yapıldı. İşte ortaya çıkan o ödeme...