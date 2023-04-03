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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Galatasaray'a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...
Giriş Tarihi: 03.04.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 11:56

Son dakika haberleri: Galatasaray'a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Konyaspor maçında galibiyet serisi sona Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ikinci yarıda Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Zorlu maç sonrası 3 puanı alana sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a mağlup olmasından sonra liderliğini pekiştirdi. Maç sonrası Okan Buruk ve takıma büyük bir ödeme yapıldı. İşte ortaya çıkan o ödeme...

Son dakika haberleri: Galatasaray’a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...

Süper Lig'de lider Galatasaray, 27. hafta maçında evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 sona eren zorlu maçta sarı-kırmızılı takım ikinci yarıda Midtsjö ve Zaniolo'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...

G.SARAY HAFTAYI AVANTAJLI KAPATTI

Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Konyaspor ile mağlubiyet serisi sona eren Galatasaray yeniden galip gelmesini bildi.

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Son dakika haberleri: Galatasaray’a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...

Maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Cimbom, önümüzdeki haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılı takım, haftaiçi Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...

G.SARAY'DA KEYİFLER YERİNDE

Galatasaray, Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyup puan farkını sürdürürken, kalan 9 maç öncesinde keyifler de yerinde. Nisan ayı içerisinde toplam 400 milyon TL ödemesi bulunan Galatasaray yönetimi, öncelik hakkını futbol takımına verdi.

Son dakika haberleri: Galatasaray’a büyük doping! Adana Demirspor galibiyetinin ardından...

Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı oyuncuların birikmiş alacaklarını Adana Demirspor maçı öncesinde kapadı ve adeta doping etkisi yaptı.

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