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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu
Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 16:04

Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu

Son dakika haberleri: Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve yedek kulübesine mahkum olan Yunus Akgün ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. Genç oyuncunun menajeri transfer görüşmeleri için Avrupa'ya gitti. Galatasaray'da bu sezon düşüş yaşayan Yunus Akgün'ün ara transfer döneminde başka takıma gideceği iddia ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’da Yunus Akgün’e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu

Okan Buruk'la sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, kadrosuna birçok yıldızı katarak adından söz ettirmişti. Cimbom, Mertens, Icardi, Seferovic, Oliveira ve Mata gibi dünya yıldızlarını katmıştı.

Son dakika: Galatasaray’da Yunus Akgün’e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu

Süper Lig'de ise son hafta da derbide Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray puanını 24'e çıkardı ve 3. sıraya yükseldi.

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Son dakika: Galatasaray’da Yunus Akgün’e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu

Diğer yandan Galatasaray'da ara transfer döneminde kimlerin geleceği merak edilirken diğer yandan hangi oyuncuların ayrılacağı netleşmeye başladı.

Son dakika: Galatasaray’da Yunus Akgün’e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu

YUNUS AKGÜN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor'da harikalar yaratan Yunus Akgün, büyük beklentilerle Galatasaray'a geri döndü.

Son dakika: Galatasaray’da Yunus Akgün’e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu

Sezon başlarında ilk 11'de forma şansı bulan genç oyuncu son haftalarda resmen yedek kulübesine mahkum oldu. Formasını Rashica'ya kaptıran Yunus Akgün resmen eski günlerini arattı.

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