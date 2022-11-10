Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:57
Güncelleme Tarihi: 10.11.2022
16:04
Son dakika: Galatasaray'da Yunus Akgün'e sözleşme şoku! Yeni durağı belli oldu
Son dakika haberleri: Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan ve yedek kulübesine mahkum olan Yunus Akgün ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor. Genç oyuncunun menajeri transfer görüşmeleri için Avrupa'ya gitti. Galatasaray'da bu sezon düşüş yaşayan Yunus Akgün'ün ara transfer döneminde başka takıma gideceği iddia ediliyor. İşte son dakika haberinin detayları...