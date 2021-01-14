Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in açıklamaları sonrası yer yerinden oynadı. Yeni Malatya'yı ATV'den yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında eledikleri karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere ve gruplara değil, G.Saray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor'' diyerek fitili ateşledi. Peki İmparator'un yönetimle arasındaki ipleri koparmasına neden olan sürece nasıl gelindi ve Galatasaray'ı neler bekliyor; işte detaylar...