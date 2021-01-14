Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

Son dakika haberi... Galatasaray'da gündem Fatih Terim ile yönetim arasındaki kriz... Deneyimli teknik adam,, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinin ardından flaş açıklamar yapmıştı. Terim, kendini yalnız hissettiğini ve mayıs ayında hem sözünün hem de kontratının bittiğini belirterek adeta ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bugün saat 14.00'te Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Cengiz, Terim'in açıklamalarını değerlendirecek. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, Sabah'ın usta kalemleri sarı-kırmızılı camiadaki son durumu yorumladı.