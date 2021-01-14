Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! "Terim sözünü tutacaktır"

Son dakika: 'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! "Terim sözünü tutacaktır"

Son dakika haberi... 'da gündem ile yönetim arasındaki kriz... Deneyimli teknik adam,, 'nda oynanan mücadelesinin ardından flaş açıklamar yapmıştı. Terim, kendini yalnız hissettiğini ve mayıs ayında hem sözünün hem de kontratının bittiğini belirterek adeta ayrılabileceğinin sinyallerini vermişti. Bugün saat 14.00'te Galatasaray Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Cengiz, Terim'in açıklamalarını değerlendirecek. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken, Sabah'ın usta kalemleri sarı-kırmızılı camiadaki son durumu yorumladı.

Giriş Tarihi: 14.01.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 08:56
Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

'da teknik direktör 'in açıklamaları sonrası yer yerinden oynadı. 'yı ATV'den yayınlanan Son 16 Turu maçında eledikleri karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli teknik adam, "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere ve gruplara değil, 'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor'' diyerek fitili ateşledi. Peki İmparator'un yönetimle arasındaki ipleri koparmasına neden olan sürece nasıl gelindi ve Galatasaray'ı neler bekliyor; işte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

Sezon başında ve isteği gerçekleşmeyen bu kez kartlarını açık oynadı ve , , ve 'den oluşan transfer listesini spor kamuoyuyla paylaştı. Terim, oyuncu satma ve transfer konusunda beklentilerini karşılayamayan Başkan ve yönetim kuruluna, "Artık yeter" mesajını gönderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

Transferde taraftarı memnun edemeyen yönetim ise hocasıyla aynı görüşte değil. Kulüp içinde, " ve 'ya 20 milyon euro'dan fazla para ödedik. İstenen transferleri yaptık ama bu para doğru kullanılmadı" eleştirileri dile getirilmeye başlandı. Mayıs 2021'de 'ı seçim bekliyor. Zoraki devam eden - birlikteliği sezon sonunda bitebilir. Terim, Cengiz'in tekrar başkan seçilmesi halinde devam etmeyi düşünmüyor. Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek İmparator, yeni başkan ve yeni yönetimle +3 yıllık opsiyonu değerlendirecek.

Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

5 YILLIK DEĞİL 2+3 YILLIK KONTRAT

2018-19'da şampiyonluk kutlamalarında 'e sözleşme jesti gelmişti. Terim sahanın ortasına kurulan platformda 5 yıllık imza atmıştı. O dönem Mayıs 2021'de olağan seçim yapılacağını dikkate alan başkanlığındaki yönetim, sözleşmeyi görev süresiyle bağladı ve 2+3 yıl opsiyonlu şeklinde düzenledi. 3 milyon euro'luk garanti ücreti 18 milyon TL'ye sabitlenen Fatih Terim, sezon başında da yönetimin isteği ile yüzde 15 (2.7 milyon TL) indirime gitmişti.

Son dakika: Galatasaray'daki krizi Sabah'ın usta yazarları değerlendirdi! Terim sözünü tutacaktır

EVİNE GİTTİLER!

'da teknik direktör 'in 'yalnızlık' açıklamalarının ardından camiada soru işaretleri oluşurken, sarı-kırmızılı futbolseverler harekete geçti. Bazı Galatasaraylı taraftarlar dün akşam Terim'in evinin önüne giderek tecrübeli çalıştırıcıya sahip çıktı. Meşaleler yakarak tezahüratta bulunan taraftarlar, "İmparatör Fatih Terim. Ölene kadar seninleyiz" şeklinde bağırdılar.

SON DAKİKA