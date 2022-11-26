LYON'DAN 8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için Avrupa devi Lyon talip oldu. Takvim'in haberine göre Lyon, Sacha Boey için Galatasaray'a 8 milyon Euro teklif bulundu. Fakat yönetim bu rakamı az buldu ve teklifi geri çevirdi.