Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:15
Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
15:19
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katmış ve adından söz ettirmişti. Ligde son 3 maçını kazanan ve Dünya Kupası arasına moralli giden sarı-kırmızılı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda 3 oyuncu için harekete geçilecek. Ayrıca Sacha Boey'e Avrupa devi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...