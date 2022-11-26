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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...
Giriş Tarihi: 26.11.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 15:19

SON DAKİKA: Galatasaray'dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katmış ve adından söz ettirmişti. Ligde son 3 maçını kazanan ve Dünya Kupası arasına moralli giden sarı-kırmızılı takımda transfer hareketliliği yaşanıyor. Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda 3 oyuncu için harekete geçilecek. Ayrıca Sacha Boey'e Avrupa devi talip oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray’dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...

Yaz transfer döneminde Mertens, Icardi, Oliveira, Torreira ve Seferovic gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...

G.SARAY LİGDE SON 3 MAÇINI DA KAZANDI

Ligde son 3 maçında Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup eden ve bu maçlarda toplamda 11 gol atan Cimbom, Dünya Kupası arasına moralli girdi.

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SON DAKİKA: Galatasaray’dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...

Lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan sarı-kırmızılı takımda ara transfer dönemi için hareketlilik yaşanıyor. Yönetim, Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda adımlarını atacak.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...

LYON'DAN 8 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey için Avrupa devi Lyon talip oldu. Takvim'in haberine göre Lyon, Sacha Boey için Galatasaray'a 8 milyon Euro teklif bulundu. Fakat yönetim bu rakamı az buldu ve teklifi geri çevirdi.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan 3 bomba tranfer birden! Okan Buruk resmen istedi...

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Sacha Boey'dan daha yüksek gelir elde etmek isteyen Galatasaray'ın oyuncuyu satması halinde oraya tecrübeli ve yıldız bir ismi getirmek istiyor.

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