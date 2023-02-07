Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:45
Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
09:47
Son dakika: Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ederek 12 maç üst üste kazanan Galatasaray liderliğini pekiştirdi. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-kırmızılı takım dünya yıldızı ile anlaşmaya vardı. İtalyan basını, Roma'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı kulüple el sıkıştığını duyurdu. İşte yılın transferinde son dakika detayları...