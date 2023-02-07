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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 09:47

Son dakika: Galatasaray'dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ederek 12 maç üst üste kazanan Galatasaray liderliğini pekiştirdi. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-kırmızılı takım dünya yıldızı ile anlaşmaya vardı. İtalyan basını, Roma'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı kulüple el sıkıştığını duyurdu. İşte yılın transferinde son dakika detayları...

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Son dakika: Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

Süper Lig'de Trabzonspor'u da mağlup eden Galatasaray 12 maç üst üste kazanarak bir rekor kırdı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Ara transfer döneminde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, bir dünya yıldızın daha renklerine bağladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

UĞUR ÇİFTÇİ BEKLEMEDE

Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi transferini de tekrar gündemine aldı. 8 Şubat'ta bitecek ara transfer döneminin son günlerinde Uğur konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika: Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

Sivasspor sol bek takviyesi yaparsa, 30 yaşındaki defans oyuncusunun, 700 bin Euro karşılığında Galatasaray'a gidişine izin verecek.

Son dakika: Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

KUNTZ'DAN YAKIN TAKİP

Euro 2024 Elemeleri D Grubu'na 25 Mart'ta Ermenistan, 28 Mart'ta da Hırvatistan maçlarıyla başlayacak olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz haftanın en önemli maçını tribünden takip etti.

Son dakika: Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

Alman hoca iki takımdaki yerli oyuncuları, özelikle bu sezon Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen Abdülkerim Bardakcı'yı izlemek için oradaydı. Abdülkerim mart ayındaki maçların aday kadrosuna çağrılırsa bir ilk yaşayacak.

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