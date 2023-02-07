Son dakika: Galatasaray’dan yılın transfer hamlesi! Nicolo Zaniolo imzayı atıyor...

Süper Lig'de Trabzonspor'u da mağlup eden Galatasaray 12 maç üst üste kazanarak bir rekor kırdı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Ara transfer döneminde Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, bir dünya yıldızın daha renklerine bağladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...