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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...
Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 10:00

Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

Son dakika haberleri: Asrın felaketinden sonra ligden çekilen Hatayspor, oyuncularını başka takımlara kiralık olarak gönderdi. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kanadalı oyuncu Sam Adekugbe oldu. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın yayınladığı transfer videosunda konuşurken duygusal anlar yaşadı ve konuşmasını yarıda bırakarak sonradan tekrar devam etti. İşteo görüntüler ve o sözler...

Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe’nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

Asrın felaketi olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından tüm Türkiye tek yürek halinde yaralarını sarmaya devam ediyor.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe’nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

Depremin vurduğu illerden olan Hatayspor, Süper Lig'den çekildiğini açıkladı. Diğer yandan ise Hatayspor'a destek veren Süper Lig ekipleri de takımın oyuncularını kiralık olarak kadrosuna katıyor.

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Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe’nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

ATSU'DAN HABER ALINAMIYOR

Hatayspor'un önemli oyuncularından birisi olan Christian Atsu'nun ise hala Rönesans Rezidans'ın enkazında olduğu ifade ediliyor. Ganalı futbolcunun menajeri dün enkazın önünde endişeli bir şekilde Atsu'dan haber beklediklerini açıkladı.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe’nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

'LÜTFEN HASTANELERE DE BAKSINLAR'

Atsu'nun enkazdan çıkarılıp, hastaneye de götürülmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirten menajeri Sechre, "Hepimiz Atsu'yu görmek için buradayız ve göreceğimize inanıyoruz. Herkes lütfen hastanelere baksın. Zor durumdayız. İkinci planımız ise hastaneler. Lütfen baksınlar. Uzun saçları ve dövmesi var. Hastanede de olabilir. Fakat biz yine de Atsu'nun burada olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe’nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

G.SARAY ADEKUGBE TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray, deprem felaketinin ardından ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un Kanadalı oyuncusu Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuylu renklerine bağladığını açıkladı.

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