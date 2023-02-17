Son dakika: Galatasaray’ın yeni transferi Sam Adekugbe’nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...

'LÜTFEN HASTANELERE DE BAKSINLAR'



Atsu'nun enkazdan çıkarılıp, hastaneye de götürülmüş olma ihtimalini de göz önünde bulundurduklarını belirten menajeri Sechre, "Hepimiz Atsu'yu görmek için buradayız ve göreceğimize inanıyoruz. Herkes lütfen hastanelere baksın. Zor durumdayız. İkinci planımız ise hastaneler. Lütfen baksınlar. Uzun saçları ve dövmesi var. Hastanede de olabilir. Fakat biz yine de Atsu'nun burada olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.