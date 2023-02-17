Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:59
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
10:00
Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe'nin duygusal anları! Sözlerine devam edemedi...
Son dakika haberleri: Asrın felaketinden sonra ligden çekilen Hatayspor, oyuncularını başka takımlara kiralık olarak gönderdi. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Kanadalı oyuncu Sam Adekugbe oldu. Deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın yayınladığı transfer videosunda konuşurken duygusal anlar yaşadı ve konuşmasını yarıda bırakarak sonradan tekrar devam etti. İşteo görüntüler ve o sözler...