Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024
14:16
SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar'dan teklif hazırlığı...
Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson, İngiliz ve İtalyanlar'ın yakın markajına girdi. Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen gözlemciler iddiaya göre ara transfer döneminde sarı kırmızılı takımın kapısını çalacak. Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte haberin detayları...