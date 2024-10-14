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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar'dan teklif hazırlığı...
Giriş Tarihi: 14.10.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:16

SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar'dan teklif hazırlığı...

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu Victor Nelsson, İngiliz ve İtalyanlar'ın yakın markajına girdi. Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen gözlemciler iddiaya göre ara transfer döneminde sarı kırmızılı takımın kapısını çalacak. Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte haberin detayları...

SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar’dan teklif hazırlığı...

Son dakika transfer haberi... Danimarka'nın İspanya ile oynadığı maçta gözlemcilerin mercek altına aldığı Nelsson için takımlar adeta sıraya girdi. Sarı-Kırmızılı oyuncu için devre arası Cimbom'un kapısı çalınacak.

SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar’dan teklif hazırlığı...

Galatasaray'ın Danimarkalı oyuncusu, İngiliz ve İtalyanlar'ın yakın markajına girdi.

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SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar’dan teklif hazırlığı...

Danimarka'nın İspanya ile oynadığı milli maçta 26 yaşındaki oyuncuyu izleyen İngiliz ve İtalyan gözlemcilerin transfer için devre arasında Sarı-Kırmızılı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar’dan teklif hazırlığı...

Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan Nelsson için devre arasında teklif yapılması bekleniyor.

SON DAKİKA: Galatasaraylı yıldız için sıraya girdiler! İngiliz ve İtalyanlar’dan teklif hazırlığı...

Cimbom'a 2021-20222 sezonunda gelen başarılı stoper için gözünü karartan yetkililerin cazip bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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