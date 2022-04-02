Giriş Tarihi: 02.04.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 13:12

Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler çıkmaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi isimlerin ardından bir başka oyuncuya da talip çıktı. Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Transferdeki flaş Burak Yılmaz detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...