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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...
Giriş Tarihi: 02.04.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 13:12

Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de kötü gidişatına dur diyemeyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler çıkmaya devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi isimlerin ardından bir başka oyuncuya da talip çıktı. Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Transferdeki flaş Burak Yılmaz detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

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Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Spor Toto Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılarda bir yandan da kadrodaki oyunculara talipler çıkmaya devam ediyor.

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Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson gibi isimlerin ardından bir başka oyuncuya da talip çıktı.

Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille, Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika: Galatasaraylı yıldıza dev kanca! Burak Yılmaz gidiyor o geliyor...

Fransız basınından Score sitesinin haberine göre; Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'e talip oldu.

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