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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:46

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan ve 23. zaferini elde eden sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro derinliği olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer için vites arttırdı. Bu doğrultuda gündeminde olan yıldız ismin transferinde sona yaklaşan Galatasaray'ın oyuncuyu kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan ve 23. zaferini elde eden sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro derinliği olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer için vites arttırdı. Bu doğrultuda gündeminde olan yıldız ismin transferinde sona yaklaşan Galatasaray'ın oyuncuyu kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

Süper Lig'de yeni sezona Okan Buruk yönetiminde başlayan Galatasaray, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

Kazanılan 23. şampiyonluk zaferi ile birlikte yönetim, teknik ekip ve futbolcuların morali üst seviyede olurken, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi içinde çalışmalar şimdiden başladı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

Birçok alana transfer yapmak isteyen Aslan'da öncelik golcü transferine verilecek.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

ERDEN TİMUR: ICARDİ'NİN POSTERİNİ EVİME ASTIM

"Icardi'nin posterini evime ve iş yerine astım. Sürekli bakıyorum. Kimseye umut vadetmek istemem. Çok ciddi teklifler var Suudi Arabistan'dan. Devlet her kulübe 1'er milyar fon veriyor. Her oyuncunun maaşı 2-3 kat arttı. İcardi için 15-20 gün görüştük. Süreç kolay değil."

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