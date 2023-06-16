Giriş Tarihi: 16.06.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 09:46

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Aslan muradına erdi! Yıllardır istenen dünyaca ünlü yıldız imzaya geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde şampiyon tamamlayan ve 23. zaferini elde eden sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için kadro derinliği olan bir yapılanma oluşturmak isteyen Galatasaray, transfer için vites arttırdı. Bu doğrultuda gündeminde olan yıldız ismin transferinde sona yaklaşan Galatasaray'ın oyuncuyu kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. İşte o yıldız isim ve transfere ait tüm detaylar...