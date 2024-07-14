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Haberler Galeri Son dakika: Galatsaray'ın yıldızı Mertens, SABAH Spor'a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:55

Son dakika: Galatsaray'ın yıldızı Mertens, SABAH Spor'a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

Son dakika haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da geçen sezona 12 gol - 16 asistle damga vuran Dries Mertens, Avusturya kampında SABAH Spor'a konuştu. Kariyeri ve Galatasaray hakkındaki soruları yanıtlayan Belçikalı yıldız, özellikle vatandaşı Batshuayi transferi hakkında çarpıcı cevaplar verdi. İşte Mertens'ten çok özel açıklamalar ve itiraflar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika: Galatsaray’ın yıldızı Mertens, SABAH Spor’a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

Galatasaray'a 2022 yılının Ağustos ayında İtalyan ekibi Napoli'den gelen Dries Mertens ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi oldu… 37 yaşında olmasına rağmen geçen sezona 12 gol-16 asistle damgasını vuran Belçikalı futbolcu, Avusturya kampında SABAH SPOR'a özel röportaj verdi.

Son dakika: Galatsaray’ın yıldızı Mertens, SABAH Spor’a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesini bir yıl daha uzatan 10 numara, birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İşte noktasına, virgülüne dokunmadan Mertens'in sorularımıza verdiği o cevaplar:

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Son dakika: Galatsaray’ın yıldızı Mertens, SABAH Spor’a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

"KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEDİ"

- Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşın Batshuayi ile transfer sürecinde hiç konuştun mu? Fenerbahçe'den Galatasaray'a gelmesini nasıl yorumluyorsun?

"Hayır! Sadece haberleri gördüm. Kendisine mesaj attım; 'Geliyor musun?' diye sordum. Geldiği için çok mutluyum. Geçen sezon iyi iş çıkarttı ve çok fazla gol attı. (43 resmi maç 24 gol) Galatasaray'ın onu istediğini hissetti ve önüne çıkan şansı değerlendirdi. Galatasaray'a gelişi onun aldığı bir karar, belki benim alamayacağım bir karar.

Son dakika: Galatsaray’ın yıldızı Mertens, SABAH Spor’a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

Batshuayi çok iyi bir insan, kimseyi incitmek istemedi. Futbol oynamayı seviyor. Gol atmaya her zaman için susamış biri. Bu nedenle bu kadar çok fazla gol atabiliyor."

Son dakika: Galatsaray’ın yıldızı Mertens, SABAH Spor’a konuştu! Flaş Batshuayi itirafı | Immobile ve Icardi sözleri

"BEŞİKTAŞ, IMMOBILE İÇİN EN DOĞRU KULÜP"

Soru: Immobile'yle İtalya'da rakiptiniz. Türkiye'de bir Icardi etkisi yaratır mı?

"Beşiktaş onun gelmesi için çaba sarf etmiştir. O da bu sevgiyi hissedip gelme kararı almıştır. Benim için durum böyleydi, Icardi için de aynısı olduğunu düşünüyorum. Bazı zamanlarda kulübün seni istediğini hissedersin ve bu senin için en iyi karardır."

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