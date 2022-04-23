Giriş Tarihi: 23.04.2022 18:23
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
18:49
Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...
Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak bitime 4 hafta kala küme düştü ve Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden 2. takım oldu. Karşılaşmanın son anları nefes keserken iki takımın karşılıklı yaptığı Fair-play hareketler maça damga vurdu ve tarihe geçen anlar yaşandı.