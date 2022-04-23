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Haberler Galeri Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...
Giriş Tarihi: 23.04.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 18:49

Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak bitime 4 hafta kala küme düştü ve Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden 2. takım oldu. Karşılaşmanın son anları nefes keserken iki takımın karşılıklı yaptığı Fair-play hareketler maça damga vurdu ve tarihe geçen anlar yaşandı.

Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti ve 4 hafta kala Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti. İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden 2. takım oldu.

Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

Karşılaşmanın son anları nefes keserken iki takımın karşılıklı yaptığı Fair-play hareketler maça damga vurdu ve tarihe geçen anlar yaşandı.

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Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

Bu sonuçla ligde 11 maçtır kazanamayan Göztepe 28 puanda kaldı. 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 42 puana ulaştı.

Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

Böylelikle İzmir ekibi, 2016-2017 sezonundan sonra 5 yıllık aranın ardından Süper Lig'e veda etmiş oldu.

Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan Vetrih'in ortasında topu önünde bulan Maxim, gelişine vurdu ancak top savunmadan oyun alalına döndü.

SON DAKİKA