Son dakika: Gaziantep FK - Göztepe maçında tarihe geçen anlar! Penaltıyı bilerek kaçırdı...

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmadan kazanan çıkmazken maç 1-1 berabere bitti ve 4 hafta kala Göztepe'nin küme düşmesi kesinleşti. İzmir ekibi, Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e veda eden 2. takım oldu.