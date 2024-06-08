Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım'dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! "Yarın Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti. Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim" dedi. Daha sonra Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapan Aziz Yıldırım, Divan Başkanı seçilen Vefa Küçük ve Başkan Ali Koç ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, 50 milyon dolar itirafında da bulıundu. İşte son dakika haberinin detayları...