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Haberler Galeri Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım'dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! "Yarın Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa..."
Giriş Tarihi: 08.06.2024 14:14 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 14:21

Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım'dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! "Yarın Fenerbahçe'nin sahibi olmaya kalkışırlarsa..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti. Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim" dedi. Daha sonra Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapan Aziz Yıldırım, Divan Başkanı seçilen Vefa Küçük ve Başkan Ali Koç ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, 50 milyon dolar itirafında da bulıundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! Yarın Fenerbahçe’nin sahibi olmaya kalkışırlarsa...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti. Yıldırım, "Yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim" dedi. Daha sonra Altunizade'deki ofisinde basın açıklaması yapan Aziz Yıldırım, Divan Başkanı seçilen Vefa Küçük ve Başkan Ali Koç ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, 50 milyon dolar itirafında da bulıundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! Yarın Fenerbahçe’nin sahibi olmaya kalkışırlarsa...

Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağan genel kurulunda gerginlik yaşandı. Genel kurulun divan başkanlığı için Şekip Mosturoğlu ve Vefa Küçük, üyelerin oylarına sunuldu. Yönetici Fethi Pekin, Vefa Küçük için oylama yaptırdıktan sonra 'İkinci oylamaya gerek kalmadı' ifadesini kullandı ancak Şekip Mosturoğlu'nu da üyelerin oylarına sundu.

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Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! Yarın Fenerbahçe’nin sahibi olmaya kalkışırlarsa...

Kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçilirken oyların eşit olduğu ve seçimin oldu bittiye getirildiği yönünde Aziz Yıldırım kanadından itiraz geldi. Avukat Savaş Adalet, oylamaya itirazda bulundu ve itiraz dilekçesini Fethi Pekin'e sundu.

Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! Yarın Fenerbahçe’nin sahibi olmaya kalkışırlarsa...

YILDIRIM'DAN VEFA KÜÇÜK'E: SEN ORAYA SEÇİLMEDEN OTURDUN
Kulüp başkan vekili Erol Bilecik'in konuşması sırasında Aziz Yıldırım, kürsüye doğru hareketlendi. Aziz Yıldırım'ın kürsüye gelmesi üzerine Ali Koç ayağa kalkarak kendisini karşıladı. İkilinin el sıkışmasının ardından taraftarlar "Fenerbahçe" şeklinde tempo tuttu.

Son dakika: Genel kurulu terk eden Aziz Yıldırım’dan 50 milyon dolar itirafı ve bomba sözler! Yarın Fenerbahçe’nin sahibi olmaya kalkışırlarsa...

Kürsüde genel kurul divan başkanlık seçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Aziz Yıldırım, Vefa Küçük'e hitaben "Sen oraya seçilmeden oturdun" ifadesini kullandı. Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir" derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

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