Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:56
SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...
Son dakika haberi: Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Avrupa'nın 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte birçok genç yıldızın sıralaması yer değiştirirken, Türkiye'den 4 oyuncu listeye girdi. İşte Golden Boy'a aday gösterilen milli yıldızlarımız...