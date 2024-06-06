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Haberler Galeri SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:56

SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...

Son dakika haberi: Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Avrupa'nın 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte birçok genç yıldızın sıralaması yer değiştirirken, Türkiye'den 4 oyuncu listeye girdi. İşte Golden Boy'a aday gösterilen milli yıldızlarımız...

SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...

Avrupa'da 2023-24 sezonu sona erdi. Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı. Yapılan güncellemeyle birlikte 4 Türk oyuncu da listede kendisine yer buldu.

SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...

Güncellenen listede ilk 10'da sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu oyuncuların yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu. İşte ilk 10'da yer alan oyuncular ve ilk 100 içerisinde olan milli yıldızlarımızın sırası...

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SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...

10. Rico Lewis - Manchester City

SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...

9. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

SON DAKİKA: Golden Boy adayları belli oldu! 4 Türk oyuncu listeye girdi...

8. Pau Cubarsi - Barcelona

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