Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:03
Güncelleme Tarihi: 28.04.2022
09:03
Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Taraftar, İsmail Kartal'ın devam etmesini isterken, Başkan Ali Koç yabancı bir teknik direktörle yeni sezona girmek istiyor. Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç hocayı ikna etme aşamasında. Deneyimli hocanın yanıda getireceği isimler de belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...