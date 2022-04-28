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Haberler Galeri Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu!
Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:03

Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus'un getireceği isimler belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Taraftar, İsmail Kartal'ın devam etmesini isterken, Başkan Ali Koç yabancı bir teknik direktörle yeni sezona girmek istiyor. Portekizli hoca Jorge Jesus ile görüşen Ali Koç hocayı ikna etme aşamasında. Deneyimli hocanın yanıda getireceği isimler de belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus’un getireceği isimler belli oldu!

Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şampiyonluk şansı bulunurken diğer yandan son dakika transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus’un getireceği isimler belli oldu!

KOÇ, YENİ SEZONA YABANCI HOCAYLA GİRMEK İSTİYOR

İsmail Kartal'dan sonra büyük bir ivme yakalayan Fenerbahçe'de taraftarın gönlü İsmail Kartal'dan yana iken, Başkan Ali Koç yeni sezona yabancı bir hocayla yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

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Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus’un getireceği isimler belli oldu!

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor. 67 yaşındaki hoca, taraftarları da heyecanlandırmış durumda.

Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus’un getireceği isimler belli oldu!

F.Bahçe geçtiğimiz yıllarda da Jorge Jesus'la temasa geçmiş ancak bu rüya gerçekleşmemişti. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor.

Son dakika: Görüşmeyi itiraf eden Jorge Jesus’un getireceği isimler belli oldu!

3 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi 'mutlu son'un yakın olduğu şeklinde yorumlandı. 3 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu dosyayı inceleyip son kararını verecek.

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