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Haberler Galeri Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich'in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:21 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 19:36

Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich'in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich için Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alacağı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Rus iş adamının başka bir kulübe talip olduğu belirtildi.

Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich’in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. İngiliz Hükümeti, Chelsea Kulübünün sahibi olan Rus iş adamının kulüp üzerinde yetkilerini elinden alarak Abramovich'e kısıtlamalar getirmişti.

Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich’in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Bu gelişmelerin ardından Londra ekibindeki yetkileri elinden alınan Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkardı.

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Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich’in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Rusya-Ukrayna savaşının yaptırımlarından etkilenen ve satışa çıkardığı Avrupa devi kulübü Chelsea'ye İngilizler tarafından el konulan Rus iş insanı Roman Abramovich'in Türkiye'de bir kulübe yatırım yapabileceği iddia edilmişti.

Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich’in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

YATINI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ!

Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslasarası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırmıştı.

Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich’in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

Ardından Roman Abramovich, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arabuluculuk girişiminde İstanbul'da diplomatik temaslarda yer almıştı.

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