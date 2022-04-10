Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich’in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...

YATINI TÜRKİYE'YE GETİRMİŞTİ!

Geçen hafta özel uçağı İstanbul'da 7.5 saat kalan Rus oligarkın 140 metre uzunluğunda ve yaklaşık 300 milyon Dolar değerindeki Solaris isimli yatının uluslasarası yaptırımlardan kaçmak için Bodrum'a yönelmesi de merak uyandırmıştı.