Giriş Tarihi: 10.04.2022 19:21
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
19:36
Son dakika: Göztepe iddiaları ortaya atılmıştı! Roman Abramovich'in satın almak istediği kulüp ortaya çıktı...
Son dakika haberi... Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra İngiltere'de yaptırımlara maruz kalmıştı. Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkaran Abramovich için Süper Lig ekibi Göztepe'yi satın alacağı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Rus iş adamının başka bir kulübe talip olduğu belirtildi.