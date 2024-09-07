Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış’ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

FATİH DOĞAN: ALTERNATİF ŞART!

Galler'e bir haller olmuş! EURO 2020'de Bakü'de 2-0 yenilmemizden bu yana oyun tarzında ve temposunda adeta evrim geçirmiş! Daha cesur, iddialı ve tempolu bir görüntüyle karşımıza çıktılar. İlk yarı, %65 top kontrolü ve yüksek takım baskısıyla en büyük özelliği topla yüksek ilişkiye sahip Türkiye'yi neredeyse sürklase ettiler! Bu değişimde hiç kuşkusuz Craig Bellamy imzası var. İlk 30 dakikada "Hakan Çalhanoğlu ve sakat Ferdi sahada olsa topu tutar bu baskıyı kırardık" dediğimiz anlar yaşadık.