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Haberler Galeri Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış'ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...
Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 09:05

Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış'ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli oyuncumuz Barış Alper Yılmaz, gördüğü kırmızı kart sonrası İzlanda maçında giyemeyecek. SABAH Spor'un usta kalemleri, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Ali Gültiken maçta öne çıkan pozisyonları yorumlayarak dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış’ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış’ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Ali Gültiken maçta öne çıkan pozisyonları yorumlayarak dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış’ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

FATİH DOĞAN: ALTERNATİF ŞART!

Galler'e bir haller olmuş! EURO 2020'de Bakü'de 2-0 yenilmemizden bu yana oyun tarzında ve temposunda adeta evrim geçirmiş! Daha cesur, iddialı ve tempolu bir görüntüyle karşımıza çıktılar. İlk yarı, %65 top kontrolü ve yüksek takım baskısıyla en büyük özelliği topla yüksek ilişkiye sahip Türkiye'yi neredeyse sürklase ettiler! Bu değişimde hiç kuşkusuz Craig Bellamy imzası var. İlk 30 dakikada "Hakan Çalhanoğlu ve sakat Ferdi sahada olsa topu tutar bu baskıyı kırardık" dediğimiz anlar yaşadık.

Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış’ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

"DİRENÇLİ DEFANSIMIZI AŞAMADILAR"

"Ramsey başta üçüncü bölgede daha becerikli, etkili olabilseler golü de bulabilirlerdi. Ancak dirençli defansımızı aşamadılar. Montella'dan hamle beklediğimiz anlarda Barış Alper'in, ikinci sarıdan kırmızısı geldi. Barış'ın oyunda kaldığı süre içinde mücadele dışında forvetsiz ama forvete yakın oyunda fark oluşturacak bir performansı da yoktu. İtalyan hoca, Orkun-Hakan doğru değişikliği ile oyunumuza derinlik ve kontrol getirdi.

Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış’ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...

"GALLER'İN GOLCÜ VE GOL SORUNLARI VAR, BİZİM GİBİ..."

86'da 10 kişiyle sürdürdüğümüz oyunda duran toptan gol fırsatı yakalamamız güzel oyunun değil ama yüksek mücadelenin ödülü olarak gole dönüşse iyi olurdu. Galler'in yeni oyun şekli, cesaretli ve baskılı oyunu saygıyı hak ediyor. Ancak golcü ve gol sorunları var. Tıpkı bizim gibi. Santrforsuz, golcüsüz oyun, orta sahada mücadeleyi destekleyebilir. Zorlu Galler deplasmanında "1 puan iyidir" dedirtebilir. Ancak her zaman özellikle iç sahada bu tek tercih çözüm olmaz. Alternatif çözümler şart…

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