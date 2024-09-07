Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
09:05
Son dakika haber: Galler - Türkiye maçı sonası olay sözler! Barış'ın penaltısı doğru karar mı? Usta isim noktayı koydu...
Son dakika haberleri: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Türkiye, deplasmanda karşılaştığı Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli oyuncumuz Barış Alper Yılmaz, gördüğü kırmızı kart sonrası İzlanda maçında giyemeyecek. SABAH Spor'un usta kalemleri, Fatih Doğan, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Ali Gültiken maçta öne çıkan pozisyonları yorumlayarak dikkat çeken sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...