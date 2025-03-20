Giriş Tarihi: 20.03.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
22:42
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella'dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri; Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Milliler, alınan galibiyetle rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde ederken, hem teknik direktör Vincenzo Montella hem de A Milli Futbol Takımı yıllar sonra dikkat çeken başarılara imza attı. İşte flaş haberin detayları…