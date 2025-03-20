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Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella'dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...
Giriş Tarihi: 20.03.2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:42

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella'dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri; Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Milliler, alınan galibiyetle rövanş maçı öncesi büyük bir avantaj elde ederken, hem teknik direktör Vincenzo Montella hem de A Milli Futbol Takımı yıllar sonra dikkat çeken başarılara imza attı. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella’dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...

UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, RAMS Park'ta Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella’dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...

Saat 20.00'de başlayan maçta Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak düdük çaldı. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlendi.

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Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella’dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...

A Milli Futbol Takımı mücadeleye "Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz" ilk 11'iyle başladı.

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella’dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...

Konuk Macaristan ise "Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nikitscher, Schafer, Nagy, Szoboszlai, Kerkez, Varga" 11'iyle sahada yer aldı.

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı ve Montella’dan yıllar sonra dikkat çeken başarı! Macaristan galibiyeti sonrası...

ORKUN'DAN ŞIK GOL

Maça baskılı başlayan ay-yıldızlılar, 9'uncu dakikada öne geçti. Oğuz Aydın'ın pasıyla ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Orkun Kökçü'nün yayın içinden sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Dibusz'un solundan ağlara gitti: 1-0.