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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:02

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray, RAMS Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleden 6-1'lik skorla rahat bir 3 puan çıkaran Aslan, zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'nin 93 puanlık rekorunu kırıp Süper Lig'de en çok (96) puan toplayan takım olan Cimbom, şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. SABAH Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirirken Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”

Son dakika haberleri… SABAH Spor yazarları, Galatasaray'ın Sivasspor karşısında aldığı 6-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

İşte o yorumlar…

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”

LEVENT TÜZEMEN: İNANMIŞLIĞIN COŞKUSU VARDI

Galatasaray, Sivas'a maç boyunca saldırmadı. Tribünler şampiyonluğa inanmışlığın coşkusuyla ağzına kadar doluydu. Galatasaraylı oyuncular da şampiyonluğa inanmış, mücadele ve konsantrasyon anlayışıyla oyunun hakimiyetini 1 dakika bile Sivas'a vermedi. Kadife ayak Ziyech, zekâ küpü Mertens, altın ayak İcardi ve cesur yürek Barış Alper öyle bir sahne aldı ki Sivas, resmen oyun olarak dağıldı. Mertens'in ve Ziyech'in ilk golünde Barış'ın sıfıra inip kaleye şut atmadan topu geriye çıkarması goller olarak yansıdı. Özellikle Mertens'in golünde İcardi'nin topun üstünden atlayışı akıl doluydu.

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SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”

Galatasaray, kalesinin önüne otobüs çeken Sivas'ı akıllı paslarla dağıttı. Ailesinin tribüne gelmesi Ziyech'i coşturdu, jenerik olacak 2 güzel gol atmasını sağladı. Galatasaray son haftalarda sürekli kazanan bir takım hâline geldiyse Okan Buruk'un kadro istikrarı kadar oyuncuların aldığı sorumluluklar da çok değer taşıyor. Örneğin Torreira, çalışkanlığından vazgeçmiyor, Kerem Demirbay ayağa pas organizasyonlarında az hata yapıyor. GSYİAD'dan ödül alanlardan Barış, mücadeleci ve savaşçılığıyla ön plana çıktı. Oynaması zor görünen Mertens iki gole imza atarken bir de mükemmel asist yaptı.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”

Galatasaray'ın şampiyonluk treni hızla kazanarak ve rekorlar kırarak şampiyonluğa yürüyor. Okan hocanın şampiyon olmuş futbolculardan kurduğu kadro, kazanmaya ve iyi oyun oynamaya devam ediyor. Yani yönetim, teknik heyeti, oyuncuları ve taraftarlarıyla kenetlenerek hızla şampiyonluğa koşuyor.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”

BÜLENT TİMURLENK: LOUVRE'DA SERGİYE ÇIKMALI

Gürültü komşudan geliyorsa –ezeli rakiplerin, iliştirilmiş gazeteciler, kontörlü fenomenler- bir uyarırsın, iki uyarırsın, olmadı karakolluk olursun da aile içi gürültü bak o işte fena… Galatasaray aile içinde "Öte yandan Pazar akşamı Sivas maçı var" gürültüsüyle geçirdi haftayı. Seçim, listeler ve "8 yabancı kalacak kimler acaba" totosu. Okan Buruk çıkıp da "Beyler çocuk uyuyor" diye bağırsa yeriydi ama dün gördük ki o çocukluğunu geçirdiği Florya'yı ses geçirmeyen duvarlarla kaplamış, ekibi ve takımı futbolun içinde kalmış, Erden Timur da onları önceki gece bol proteinli akşamda Beyti'de ağırlamış...

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