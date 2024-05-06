Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:00
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:02
SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar, Galatasaray işi bitirdi diyerek açıkladı! Sivasspor maçından sonra Fenerbahçe’ye olay gönderme: “Yüzyılın mucizesi olmazsa…”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Galatasaray, RAMS Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Zorlu geçmesi beklenen mücadeleden 6-1'lik skorla rahat bir 3 puan çıkaran Aslan, zirvedeki yerini sağlamlaştırmaya devam etti. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'nin 93 puanlık rekorunu kırıp Süper Lig'de en çok (96) puan toplayan takım olan Cimbom, şampiyonluk yürüyüşüne devam etti. SABAH Spor yazarları, karşılaşmayı değerlendirirken Ahmet Çakar'ın sözleri gündem oldu. İşte son dakika haberinin detayları…