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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 07:08

Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Olaylı ve nefes kesen maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan eleştirilere sebep olan kararları yorumladı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u Dzeko (2) ve En-Nesyri'nin golleriyle 3-2 mağlup etti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

Olaylı ve nefes kesen maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan eleştirilere sebep olan kararları yorumladı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

MUSTAFA ÇULCU: BECERİKSİZLİK

Hakemliği bilmeyen MHK Başkanı ve akıl hocasının ülke hakemliğine ve futboluna verdiği zararı hâlâ göremiyor muyuz? Yazık oluyor tecrübesiz hakemlere. İlk defa bir F.Bahçe maçına çıkan Burak Pakkan'ın acemiliği ve tecrübesizliği çok net görülüyor. İlk yarıda Ghezzal ve Skriniar'ın oyunu sarı kartsız tamamlaması mucize! F.Bahçe'nin Skriniar ile attığı gol, net ofsayt, iptal doğru.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

Amrabat'a ve Mocsi'ye kontrolsüz girişleri nedeniyle çıkan sarı kartlar da doğruydu. İlk yarının uzatma dakikalarında Olawoyin'in, Skriniar'ı sarıp sarmalaması net penaltı. Hakemin bunu sahada görüp vermesi gerekirdi ama veremedi! VAR müdahalesi geldi. Avrupa'daki maçlarda bu tür sarılmalara VAR müdahalesinin geldiğini defalarca izledim. Bizde hâlâ tartışılıyor…

Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

"İLK SARI KART GEREKSİZDİ"

Esas eksik olan, bu pozisyonda kornerden topun oyuna girip girmediğini göremedik, VAR bize göstermedi. Temel sorun, VAR'ın kamuoyuna eksik bilgi sunumu. Protokol gereği göstermek zorunda. Penaltıyı verirsen Olawoyin'in, ikinci sarıdan ihracı doğru. Ancak ilk sarıyı aldatmadan görmüştü, baskıdan dolayı çıkan o sarı gereksiz bir sarıydı.

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