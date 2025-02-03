Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...

MUSTAFA ÇULCU: BECERİKSİZLİK

Hakemliği bilmeyen MHK Başkanı ve akıl hocasının ülke hakemliğine ve futboluna verdiği zararı hâlâ göremiyor muyuz? Yazık oluyor tecrübesiz hakemlere. İlk defa bir F.Bahçe maçına çıkan Burak Pakkan'ın acemiliği ve tecrübesizliği çok net görülüyor. İlk yarıda Ghezzal ve Skriniar'ın oyunu sarı kartsız tamamlaması mucize! F.Bahçe'nin Skriniar ile attığı gol, net ofsayt, iptal doğru.