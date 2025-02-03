Giriş Tarihi: 03.02.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
07:08
Son dakika haberi: Ahmet Çakar isyan etti: Beka sorunudur | Fenerbahçe-Rizespor maçındaki penaltıyı yorumladı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Olaylı ve nefes kesen maçın ardından SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan eleştirilere sebep olan kararları yorumladı.