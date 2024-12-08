Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

Keyifsiz, temposuz geçen ilk yarıda Fenerbahçe iki, Beşiktaş bir pozisyon buldu. İkinci yarıda her iki takımda açık futbol ile başladı. Beşiktaş risk alarak kalabalık hücum organizasyonları geliştirdi, savunmada eksik yakalandığı anlar oldu.