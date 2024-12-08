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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
Giriş Tarihi: 08.12.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 07:31

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlı takım, Chamberlain'in golüyle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, derbiye damga vuran pozisyonları ve karşılaşmayı yorumladı. Hakem Mehmet Türkmen'in kararları doğru muydu? İşte dikkat çeken o yorumlar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, derbiye damga vuran pozisyonları ve karşılaşmayı yorumladı. Hakem Mehmet Türkmen'in kararları doğru muydu? İşte dikkat çeken o yorumlar...

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

MUSTAFA ÇULCU: MEHMET TÜRKMEN RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

Beşiktaş yaslanarak bekleyen rakibini çok adamla hücumda yakaladığında kontratakla gol arayan, Fenerbahçe ise sürekli hücum organizasyonları geliştirme çabası içinde golü arayan, kovalayan taraftı. Özellikle Maximin ile geliştirdiği ataklar vardı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

Keyifsiz, temposuz geçen ilk yarıda Fenerbahçe iki, Beşiktaş bir pozisyon buldu. İkinci yarıda her iki takımda açık futbol ile başladı. Beşiktaş risk alarak kalabalık hücum organizasyonları geliştirdi, savunmada eksik yakalandığı anlar oldu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?

"BEŞİKTAŞ'IN DEĞİŞİKLİKLERİ DOĞRUYDU"

Mourinho'dan En-Nesyri ve Szymanski, Serdar Topraktepe'den Chamberlian ve Zaynutdinov hamleleri geldi. Bu hamlelerden 3 dakika sonra Beşiktaş golü buldu. Skoru tutmak için Semih ve Ndour'un oyuna alınması Beşiktaş için doğru hamleydi. Beşiktaş'ın öz güven eşiği yükseldi.

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