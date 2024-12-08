Giriş Tarihi: 08.12.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
07:31
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın en kritik maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Siyah-beyazlı takım, Chamberlain'in golüyle ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek 5 maç aradan sonra galip geldi. SABAH Spor yazarlarından Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, derbiye damga vuran pozisyonları ve karşılaşmayı yorumladı. Hakem Mehmet Türkmen'in kararları doğru muydu? İşte dikkat çeken o yorumlar...