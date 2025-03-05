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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho için olay ifadeler! "Sportif terbiyesizliktir"
Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 07:37

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho için olay ifadeler! "Sportif terbiyesizliktir"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bıraktı. 6 puan gerideki Fenerbahçe aynı akşam evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti ve farkı 4'e indirdi. Ligde şampiyonluk yarışı kızışırken, SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, usta kalemler Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, yüksek tansiyonlu şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Özellikle de Ahmet Çakar, Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho için olay ifadeler! Sportif terbiyesizliktir

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. Galatasaray 65 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 61 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho için olay ifadeler! Sportif terbiyesizliktir

Galatasaray namağlup liderliğini sürdürürken hafta sonunda deplasmanda Kasımpaşa engeline takıldı ve karşılaşmadan 3-3 berabere ayrıldı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho için olay ifadeler! Sportif terbiyesizliktir

Fenerbahçe, ezeli rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Antalyaspor'u 3-0'lık skorla rahat geçti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho için olay ifadeler! Sportif terbiyesizliktir

Ligde şampiyonluk yarışı kızışırken, SABAH Spor'un usta kalemleri, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Mourinho için olay ifadeler! Sportif terbiyesizliktir

MURAT ÖZBOSTAN: Okan Buruk, kendisi için sosyal medyada başlatılan kampanyanın arkasında Fenerbahçe taraftarının olduğunu söyledi ve şunu ekledi: "Galatasaray taraftarı beni sever." Ne diyorsunuz bu sözlere?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan ve rakibine üç senede ciddi paralar harcatan Okan Buruk için, 'İstifa etsin' demek Galatasaraylıların söylemi olamaz. F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç, "Türkiye'de her şey algıyla ilgilidir. Çünkü algı, gerçeklerden daha güçlüdür" demişti. F.Bahçeli hesaplar bu algı operasyonunu Okan Buruk'a yapmaya devam ediyorlar. Düşünün, Jesus, İsmail Kartal ve Mourinho… İkisini geçip şampiyon olmuş Buruk, Mourinho'ya karşı da Kadıköy'de kazanmış, evinde kaybetmemiş. Böyle bir güce sahip teknik adama 'gitsin' diyenler, algı peşinde koşan insanların organizasyonudur. Gerçek G.Saray taraftarı da bu algılara karşı dik durmalı, Buruk'a gerekli desteği fazlasıyla vermeli.