Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho için olay ifadeler! "Sportif terbiyesizliktir"

MURAT ÖZBOSTAN: Okan Buruk, kendisi için sosyal medyada başlatılan kampanyanın arkasında Fenerbahçe taraftarının olduğunu söyledi ve şunu ekledi: "Galatasaray taraftarı beni sever." Ne diyorsunuz bu sözlere?

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray'ı iki yıl üst üste şampiyon yapan ve rakibine üç senede ciddi paralar harcatan Okan Buruk için, 'İstifa etsin' demek Galatasaraylıların söylemi olamaz. F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç, "Türkiye'de her şey algıyla ilgilidir. Çünkü algı, gerçeklerden daha güçlüdür" demişti. F.Bahçeli hesaplar bu algı operasyonunu Okan Buruk'a yapmaya devam ediyorlar. Düşünün, Jesus, İsmail Kartal ve Mourinho… İkisini geçip şampiyon olmuş Buruk, Mourinho'ya karşı da Kadıköy'de kazanmış, evinde kaybetmemiş. Böyle bir güce sahip teknik adama 'gitsin' diyenler, algı peşinde koşan insanların organizasyonudur. Gerçek G.Saray taraftarı da bu algılara karşı dik durmalı, Buruk'a gerekli desteği fazlasıyla vermeli.