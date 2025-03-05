Giriş Tarihi: 05.03.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
07:37
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Mourinho için olay ifadeler! "Sportif terbiyesizliktir"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. hafta geride kaldı. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak 2 puan bıraktı. 6 puan gerideki Fenerbahçe aynı akşam evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçti ve farkı 4'e indirdi. Ligde şampiyonluk yarışı kızışırken, SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan sordu, usta kalemler Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, yüksek tansiyonlu şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Özellikle de Ahmet Çakar, Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.